COP31 thúc đẩy cam kết từ bỏ nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/11, Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ bước vào tuần làm việc cuối cùng. Tại hội nghị, các nhà hoạt động môi trường tiếp tục kêu gọi đưa ra những cam kết mới nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Ông Chris Bowen, Chủ tịch đàm phán COP31 của Australia, cho biết dự thảo đầu tiên của văn kiện thỏa thuận dự kiến được công bố vào đầu tuần.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cop31-thuc-day-cam-ket-tu-bo-nhien-lieu-hoa-thach-246261116192317182.htm