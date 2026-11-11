COP31: Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil cảnh báo xung đột làm sao nhãng hành động khí hậu

Sông băng Fox tan chảy ở bờ biển phía Tây đảo Nam, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng thiên nhiên đang bị tàn phá khi các vấn đề xung đột khủng hoảng, di cư, nghèo đói đang làm tăng nhu cầu đoàn kết quốc tế mỗi ngày. Ông nhấn mạnh: “Thiên nhiên - không khác gì con người - cũng đang phải trả giá đắt cho các cuộc xung đột vũ trang. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là Gaza, những gì đã và đang diễn ra ở vùng lãnh thổ này không chỉ là tội diệt chủng mà còn là một tội ác hủy hoại môi trường”.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cảnh báo nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái toàn cầu không thể tiếp tục bị đặt dưới các cuộc đối đầu địa chính trị, đồng thời nhấn mạnh các cuộc xung đột leo thang cùng lạm phát đang đe dọa trực tiếp đến nỗ lực bảo vệ môi trường của cộng đồng quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Lula da Silva chỉ rõ: "Biến đổi khí hậu đã biến mất khỏi các bài phát biểu và văn kiện của các nhà lãnh đạo thế giới tại các hội nghị Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - những diễn đàn quy tụ các quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất hành tinh. Mối quan ngại này dường như đã biến thành sự im lặng".

Bên cạnh đó, ông Lula da Silva cũng bày tỏ tiếc nuối khi động lực hành động vì khí hậu trên phạm vi toàn cầu đã có dấu hiệu suy giảm kể từ sau Hội nghị COP30 tại thành phố Belem (Brazil), nơi các cộng đồng bản địa và các nhà bảo vệ rừng từng ghi dấu ấn với số lượng tham gia đông kỷ lục. Tổng thống Brazil cũng cảnh báo xu hướng tại một số quốc gia xem quá trình chuyển đổi năng lượng sạch như một "rào cản đối với an ninh và sự thịnh vượng quốc gia".