Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17-11. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán tại COP31 đã đi vào bế tắc sau khi Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia khác bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, hai nước đồng chủ trì hội nghị, đưa ra. Sau khi thời hạn kết thúc dự kiến ngày 20-11 trôi qua, các bên tiếp tục thương lượng thêm gần 48 giờ nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung.

Tại phiên họp toàn thể ngày 22-11, Chủ tịch COP31 Murat Kurum chính thức xác nhận các bên không đạt được đồng thuận. Ông cho biết việc không có sự nhất trí giữa các quốc gia tham dự đồng nghĩa với việc những quyết định trong dự thảo văn kiện sẽ không được thông qua. Đây được xem là thất bại nghiêm trọng nhất của hoạt động ngoại giao khí hậu đa phương kể từ Hội nghị COP15 tại Copenhagen (Đan Mạch) năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bế tắc là bất đồng về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Trong dự thảo mới nhất, các nước đồng chủ trì không đưa ra cam kết cụ thể về lộ trình giảm dần hoặc loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt. Văn kiện chỉ gián tiếp nhắc lại thỏa thuận tại COP28 năm 2023 về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhưng không đề cập trực tiếp đến các nguồn năng lượng này.

Điều đó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của EU và nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong tuyên bố chung, EU cho rằng một thỏa thuận bao trùm không thể chấp nhận nếu không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch – nguyên nhân chính thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu. Bộ trưởng Khí hậu Na Uy Sigrun Gjerlow Aasland cũng nhận định dự thảo đã đưa các nỗ lực khí hậu đi thụt lùi.

Trong khi đó, các quốc gia sản xuất dầu mỏ và những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, trong đó có Saudi Arabia, không ủng hộ việc đưa nội dung loại bỏ dần các nguồn năng lượng này vào văn kiện cuối cùng. Ireland, Panama, Vanuatu và Quần đảo Marshall nằm trong số những nước công khai phản đối dự thảo.Đại diện Panama cho rằng văn kiện chưa phản ánh đúng quy mô và tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời dành quá nhiều sự chú trọng cho các giải pháp công nghệ như thu giữ và lưu trữ carbon. Theo quan điểm của nước này, việc quá phụ thuộc vào những công nghệ trên có thể trở thành lý do để duy trì đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, thay vì thúc đẩy chuyển đổi căn bản mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Thực tế, dự thảo COP31 đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, đồng thời thúc đẩy mở rộng năng lượng sạch. Tuy nhiên, văn kiện không quy định rõ điện năng phải được sản xuất từ các nguồn tái tạo. Dự thảo cũng đề cập mục tiêu thu giữ, tái sử dụng và lưu trữ 1 tỷ tấn carbon, nhưng chưa giải quyết được những lo ngại về hiệu quả và nguy cơ công nghệ này bị sử dụng để kéo dài sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, tài chính khí hậu tiếp tục là điểm nghẽn trong đàm phán. Các quốc gia đang phát triển mong muốn đưa mục tiêu tài chính 120 tỷ USD dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu vào văn kiện, nhưng đề xuất này không được chấp nhận. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với những nước có nguồn lực hạn chế, trong khi thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những bất đồng khác liên quan đến việc công bố các báo cáo khoa học tiếp theo của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và cách ứng phó với nguy cơ nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp cũng khiến quá trình thương lượng thêm phức tạp.

Phát biểu sau khi hội nghị không đạt kết quả như kỳ vọng, Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell bày tỏ thất vọng, song ghi nhận một số tiến triển trong chương trình hành động và các quyết định liên quan đến quá trình chuyển đổi công bằng. Ông cho biết khoảng một nửa nền kinh tế toàn cầu đang đẩy nhanh quá trình chuyển sang sử dụng điện thông qua những cam kết riêng của các quốc gia và Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo.Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ thất vọng trước kết quả COP31, đồng thời kêu gọi các nước hành động quyết liệt hơn. Ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng khí hậu không chờ các chính phủ tìm được tiếng nói chung, vì vậy thế giới không thể tiếp tục trì hoãn những hành động cần thiết.

Thất bại của COP31 diễn ra trong bối cảnh thế giới liên tiếp hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ những đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt nghiêm trọng ở Nepal. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và áp lực chi phí sinh hoạt, giá năng lượng gia tăng đang khiến ưu tiên chính sách của nhiều quốc gia có sự thay đổi, làm suy giảm quyết tâm hợp tác trong vấn đề khí hậu.

Dù không đạt được thỏa thuận chung, giới chuyên gia lưu ý kết quả này không đồng nghĩa với việc những cam kết và nghĩa vụ pháp lý đã được xác lập tại các hội nghị trước đó bị hủy bỏ. Khung pháp lý quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có Thỏa thuận Paris, vẫn tiếp tục có hiệu lực. Tuy nhiên, việc thiếu một quyết định chính trị mới sẽ khiến nỗ lực thúc đẩy hành động chung, huy động tài chính và hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương gặp thêm khó khăn.

COP31 khép lại không chỉ với sự thất vọng về một văn kiện không được thông qua, mà còn cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa yêu cầu cấp bách của khoa học khí hậu và khả năng đạt đồng thuận của các quốc gia. Khi những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, thách thức đặt ra đối với cộng đồng quốc tế không chỉ là tìm kiếm một thỏa thuận chung, mà còn phải biến các cam kết thành hành động thực chất, đủ mạnh và kịp thời để bảo vệ tương lai hành tinh.