COP31 tập trung thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch

Phúc đáp Phiếu chuyển đơn số 20/PCĐ-PBĐCTV ngày 1-10-2026 của Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân về đơn của ông Nguyễn Văn Viết, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 735, đề nghị đính chính thông tin đơn vị trên bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 5149/SNV-NCC ngày 15-10-2026 do đồng chí Lý Thị Huệ, Giám đốc Sở Nội vụ ký. Nội dung công văn cho biết: