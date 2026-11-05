COP31 tập trung thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch
Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/11 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh sức ép cắt giảm khí thải và bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng gia tăng. Chuyển đổi sang năng lượng sạch dự kiến sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận tại hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cop31-tap-trung-thuc-day-chuyen-doi-nang-luong-sach-246261105065621931.htm