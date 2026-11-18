Ảnh minh hoạ. Nguồn: UNFCCC/Stockcake

Ngày 17/11, phiên bản đầu tiên của hệ thống đăng ký quốc tế thuộc khuôn khổ Điều 6.2 của Thỏa thuận Paris đã được ra mắt tại Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự kiện này tiếp nối quá trình phát triển phần mềm khởi động từ tháng 1/2026 và việc giới thiệu sản phẩm khả dụng tối thiểu tới các quốc gia vào tháng 5/2026.

Hệ thống đăng ký quốc tế này sẽ phục vụ các quốc gia chưa có hoặc không thể tiếp cận hệ thống đăng ký riêng, cho phép các nước ghi nhận và theo dõi các kết quả giảm phát thải được chuyển giao quốc tế, gọi tắt là ITMO.

Ngoài ra, các quốc gia cũng có thể yêu cầu các dịch vụ đăng ký bổ sung để phát hành kết quả giảm phát thải dưới dạng các đơn vị tín chỉ và lưu giữ cho đến lần chuyển giao đầu tiên. Tại thời điểm chuyển giao, các đơn vị này sẽ chính thức trở thành ITMO và được ghi nhận trên hệ thống đăng ký quốc tế.

Cả hai dịch vụ trên đều được triển khai theo nhiệm vụ do CMA — cơ quan quản lý của Thỏa thuận Paris — giao phó, và do Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) phát triển, vận hành.

Với phiên bản đầu tiên vừa được trình diễn trong khuôn khổ COP31, hệ thống cho phép các quốc gia tham gia thực hiện loạt chức năng cốt lõi bao gồm mở các phân mục và tài khoản chuyên biệt, ghi nhận các hoạt động giảm nhẹ phát thải, phát hành kết quả giảm nhẹ và liên kết chúng với các văn bản ủy quyền, đồng thời ghi nhận quá trình chuyển giao, mua lại, sử dụng và hủy bỏ các ITMO.

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm bước đầu, các quốc gia có nhu cầu thiết lập phân mục trên hệ thống đăng ký quốc tế sẽ được kết nối theo từng giai đoạn. Quy trình này dự kiến bao gồm một hội thảo vào đầu năm 2027, tiếp theo là các hoạt động đào tạo và chạy thử nghiệm trước khi các nước được cấp quyền truy cập vào hệ thống vận hành chính thức.

Các phiên bản nâng cấp trong tương lai sẽ bổ sung tính năng hỗ trợ báo cáo cũng như khả năng tương tác liên thông với các hệ thống đăng ký quốc gia và hệ thống đăng ký của Cơ chế Tín chỉ Thỏa thuận Paris.

Hệ thống cung cấp hạ tầng thiết yếu cho hoạt động hợp tác theo Thỏa thuận Paris, giúp theo dõi xuyên suốt các kết quả giảm phát thải được chuyển giao quốc tế từ khâu phát hành đến khi chuyển giao hoặc sử dụng, đồng thời hỗ trợ công tác báo cáo theo quy định của Điều 6.2.

Ông Jon Deane Đại diện công ty công nghệ Trovio

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Jon Deane, đại diện công ty công nghệ Trovio bày tỏ sự phấn khởi trước việc triển khai thành công Hệ thống Đăng ký Quốc tế theo Điều 6.2 của UNFCCC trên nền tảng CorTenX. Ông cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa EY, UNFCCC và đội ngũ Trovio trong việc hiện thực hóa hạ tầng quan trọng này.

Đồng quan điểm, ông Christophe Lumsden, Thành viên hợp danh tại hãng kiểm toán và tư vấn EY nhận định thị trường carbon đã chính thức chuyển từ giai đoạn xây dựng quy tắc sang giai đoạn thực thi. "Việc đưa Hệ thống Đăng ký Quốc tế vào hoạt động là bước ngoặt quan trọng nhằm hỗ trợ mục tiêu mở rộng quy mô cung, cầu; nâng cao tính minh bạch, uy tín của các giao dịch chuyển giao giảm phát thải chất lượng cao, đồng thời chứng minh hiệu quả của sự phối hợp giữa EY, Trovio và UNFCCC trong việc thúc đẩy tiến độ triển khai," ông nói.