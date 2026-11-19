Không chỉ thu hút khách tham quan bởi sắc màu rực rỡ, khu vườn còn gửi đi thông điệp về giá trị của thiên nhiên và sự cấp thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học.

Những cánh bướm khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Ảnh: AFP

Được thiết kế như một môi trường sống thu nhỏ dành cho các loài bướm nhiệt đới, khu vườn duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 28 độ C và độ ẩm 80%. Nổi bật giữa không gian này là những con bướm cú khổng lồ - một trong những loài bướm lớn nhất thế giới, dễ nhận biết bởi những đốm tròn giống đôi mắt cú trên cánh. Loài bướm có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới trải dài từ Mexico qua Trung Mỹ đến Nam Mỹ.

Đàn bướm được đưa tới COP31 từ Vườn bướm nhiệt đới Konya ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà sinh vật học Guler Ulucamlibel, làm việc tại vườn Konya, cho biết ý tưởng của chương trình là tận dụng vẻ đẹp và màu sắc của những cánh bướm để khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

Để tạo môi trường phù hợp cho đàn bướm, không gian trưng bày tại hội nghị được điều chỉnh theo các điều kiện khí hậu cần thiết. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội quan sát những con nhộng trong các hộp kính và chứng kiến quá trình biến thái kỳ thú của loài côn trùng này. Nhộng được vận chuyển từ vườn Konya đến khu trưng bày tại COP31; khi hoàn tất quá trình tiến hóa, những con bướm trưởng thành, sẵn sàng bay, được thả vào không gian chung, góp phần tạo nên khung cảnh đầy màu sắc.

Theo nhà sinh vật học Pinar Oge, cũng đến từ Konya, đa dạng sinh học cần được quan tâm không kém vấn đề biến đổi khí hậu. Việc lựa chọn bướm làm chủ đề trưng bày tại COP31 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống tự nhiên. Bà cũng lưu ý rằng quan niệm bướm chỉ sống được một ngày không chính xác do tuổi thọ của chúng có thể dao động từ một tuần đến một năm, tùy từng loài.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục và bảo tồn, khu vườn còn trở thành điểm nghỉ chân hiếm hoi giữa lịch trình hội nghị dày đặc. Với nhiều đại biểu và quan sát viên, những cánh bướm bay lượn trong không gian xanh là lời nhắc trực quan về chính những giá trị mà các cuộc đàm phán khí hậu đang hướng tới bảo vệ. Bà Skw'akw'as Dunstan-Moore, quan sát viên người Canada thuộc Quỹ David Suzuki, cho rằng thiên nhiên và không gian xanh đôi khi chưa được chú ý đúng mức trong các cuộc thương lượng tại COP. Sự hiện diện của những sinh vật nhỏ bé này giúp người tham dự nhớ lại mục tiêu cốt lõi của các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu: bảo vệ thế giới tự nhiên.

Đối với bà Silvana Isabel Olmedo Garcia, thành viên phái đoàn đàm phán Paraguay, khu vườn là khoảng lặng quý giá sau những giờ làm việc bận rộn. Chuyên gia bảo tồn đại dương người Australia Sali Jayne Bache cũng công nhận rằng không gian này giúp những người tham dự tạm thoát khỏi sức ép và sự căng thẳng của hội nghị, tìm lại cảm giác bình yên.

Từ những cánh bướm rực rỡ đến vòng đời tiến hóa kỳ diệu của chúng, khu vườn tại COP31 truyền tải một thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa: cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không chỉ nhằm giảm phát thải hay huy động nguồn tài chính, mà sâu xa hơn là bảo vệ sự phong phú của sự sống, gìn giữ những hệ sinh thái và môi trường tự nhiên mà con người cùng các loài sinh vật đang phụ thuộc.