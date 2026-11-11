COP31: Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng khí hậu đang vượt tầm kiểm soát

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Tại Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 11/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế đối với biến đổi khí hậu cho đến nay đã đẩy thế giới vào con đường tiến tới sự hủy diệt.

Tổng Thư ký Guterres cảnh báo, "sự thật phũ phàng là cuộc khủng hoảng khí hậu đang vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Đây là con đường dẫn đến sự hủy diệt lẫn nhau."

Ông chỉ ra rằng lượng khí thải gia tăng, nhiệt độ toàn cầu tăng và các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra ngày càng trầm trọng; đồng thời kêu gọi các chính phủ nỗ lực hơn nữa để bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Về phần mình, cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius, người chủ trì hội nghị khí hậu Paris năm 2015 và là người đứng đầu Hội đồng Cố vấn gồm các cựu Chủ tịch COP, tuyên bố: "Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo đưa ra một số thông báo, và lần này, họ sẽ giải thích chi tiết cách thức thực hiện, bởi vì từ khóa quan trọng ở Antalya là 'thực hiện'."

Thổ Nhĩ Kỳ - nước chủ nhà của COP31 đang thúc đẩy các quốc gia đưa mục tiêu điện khí hóa vào trọng tâm của thỏa thuận cuối cùng, dù những người chỉ trích cho rằng điều đó có thể không giúp ích nhiều trong việc kiềm chế tình trạng nóng lên toàn cầu.

Đề xuất này đặt mục tiêu tăng tỷ lệ điện năng tiêu thụ trong tổng năng lượng toàn cầu từ mức hơn 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035, về mặt lý thuyết sẽ làm giảm lượng khí thải nhà kính từ ôtô, nhà máy và các tòa nhà.

Tuy nhiên, đề xuất không bao gồm điều khoản yêu cầu nguồn điện mới phải được sản xuất từ các nguồn năng lượng sạch, và các chính phủ vẫn chưa làm rõ một kế hoạch rộng hơn để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Tổng thư ký Guterres kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang những nguồn năng lượng sạch. Ông nhấn mạnh, sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch cũng đang gây thiệt hại cho nền kinh tế, chứ không chỉ là khí hậu.

Mỹ, quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới trong lịch sử, đã bỏ qua các cuộc đàm phán COP năm thứ 2 liên tiếp kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi các hoạt động hợp tác về khí hậu sau thời điểm ông trở lại nắm quyền vào năm 2025.

Một số quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Canada, đã không cử các nhà lãnh đạo cấp cao của mình tham dự những cuộc đàm phán năm nay và sẽ không có đại diện phát biểu./.