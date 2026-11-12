COP31: Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng khí hậu đang vượt khỏi tầm kiểm soát

Theo ông Guterres, lượng khí thải nhà kính năm 2025 đã đạt mức cao kỷ lục, trong khi nhiệt độ toàn cầu liên tục phá vỡ các giới hạn trước đây. Bốn năm gần nhất được ghi nhận là giai đoạn nóng nhất trong lịch sử, với các thảm họa khí hậu ngày càng đe dọa nghiêm trọng đến đời sống và nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ COP31. Ảnh: UN Climate Change

Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo sự chậm trễ trong hành động khí hậu đang đẩy thế giới vào con đường nguy hiểm, đồng thời chỉ trích các nhóm lợi ích trong ngành nhiên liệu hóa thạch cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng.

Ông kêu gọi các chính phủ đẩy nhanh việc loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt, tăng cường đầu tư vào năng lượng sạch, đồng thời nhấn mạnh sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch không chỉ gây tổn hại môi trường mà còn khiến các nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động giá năng lượng.

Tại COP31, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất sáng kiến nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, công nghiệp và xây dựng. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh quá trình điện khí hóa phải gắn liền với phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy thế giới đang trên đà vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C được đặt ra trong Thỏa thuận Paris, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hội nghị COP31 diễn ra từ ngày 9–20/11, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chịu sức ép ngày càng lớn phải biến các cam kết khí hậu thành hành động cụ thể, nhằm hạn chế những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với tương lai nhân loại.