COP31 không thông qua được thỏa thuận chung về khí hậu
Ngày 22/11, Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại trong bất đồng. Liên minh châu Âu (EU) và một số nước bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đề xuất, cho rằng văn kiện chưa đủ mạnh để thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, kể từ Hội nghị COP15 tại Copenhagen năm 2009, các bên không thể đi đến một thỏa thuận chung tại hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cop31-khong-thong-qua-duoc-thoa-thuan-chung-ve-khi-hau-246261123094346786.htm