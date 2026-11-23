Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gắn với đơn vị chủ trì và thời gian thực hiện cụ thể.