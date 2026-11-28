Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) kết thúc ngày 22/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, mà không đạt được thỏa thuận chính trị tổng thể. Hội nghị phải kéo dài thêm gần 50 giờ so với kế hoạch do bất đồng về lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu.

Tâm điểm tranh cãi là dự thảo Thỏa thuận Antalya (Antalya Pact). Ngày 22/11, Chủ tịch COP31 Murat Kurum đưa ra dự thảo mới nhằm tìm kiếm đồng thuận giữa gần 200 quốc gia tham gia đàm phán. Dự thảo đề cập nguy cơ nhiệt độ toàn cầu tăng vượt ngưỡng 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời kêu gọi thúc đẩy điện khí hóa và công nghệ loại bỏ carbon. Tuy nhiên, văn kiện không đưa ra lộ trình cụ thể về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch mà chỉ nhắc lại các cam kết trước đây.

Nội dung này vấp phải phản đối từ Liên minh châu Âu (EU), Anh, Na Uy và nhiều quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Các bên cho rằng việc không đề cập trực tiếp đến than đá, dầu mỏ và khí đốt sẽ làm suy giảm mức độ quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực cắt giảm phát thải.

Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch khiến COP31 không đạt đồng thuận. (Ảnh: UN Climate Change)

EU tuyên bố không chấp nhận một thỏa thuận thiếu nội dung cụ thể về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, cho rằng dự thảo chưa phản ánh đầy đủ tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc đảo. Phái đoàn Vanuatu phản đối những cách diễn đạt có thể làm suy yếu mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5oC. Trong khi đó, Quần đảo Marshall cảnh báo việc thiếu cam kết rõ ràng có nguy cơ tạo điều kiện cho hoạt động khai thác dầu khí tiếp tục mở rộng, gia tăng sức ép đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của nước biển dâng và thời tiết cực đoan.

Ở chiều ngược lại, một số quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu khí lớn không ủng hộ việc bổ sung những cam kết mới. Nga cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng cần bảo đảm sự cân bằng giữa cung và cầu, tránh gây bất ổn cho thị trường toàn cầu. Đại diện Nga, ông Sergei Kononuchenko cảnh báo việc cắt giảm nguồn cung dầu khí nhanh hơn tốc độ giảm nhu cầu có thể dẫn đến thiếu hụt năng lượng, đẩy giá cả tăng cao và khiến một số nền kinh tế phải sử dụng những loại nhiên liệu gây ô nhiễm hơn. Saudi Arabia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét đầy đủ các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, thay vì loại bỏ một số lựa chọn năng lượng và công nghệ.

Những quan điểm trái ngược này phản ánh khác biệt về cơ cấu kinh tế, an ninh năng lượng và lợi ích giữa các quốc gia trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Trước đó, tại COP28 ở Dubai năm 2023, các quốc gia lần đầu thống nhất về yêu cầu chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng theo hướng công bằng, có trật tự và hợp lý. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa cam kết này vẫn gặp nhiều trở ngại. Ông Chris Bowen, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Australia - người phụ trách đàm phán tại COP31 cho biết, một số bên yêu cầu văn kiện phải đề cập rõ quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, trong khi những bên khác tuyên bố sẽ phủ quyết nếu nội dung này xuất hiện.

Bên cạnh nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu tiếp tục là điểm nghẽn lớn. Các nước đang phát triển yêu cầu những quốc gia có mức phát thải cao và năng lực kinh tế lớn tăng cường hỗ trợ tài chính để triển khai các biện pháp giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục thiệt hại do thời tiết cực đoan.

Phái đoàn Kenya nhấn mạnh các quốc gia có trách nhiệm lớn đối với lượng phát thải tích lũy cần đi đầu trong hỗ trợ tài chính, đồng thời cho rằng dự thảo chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu của châu Phi. Philippines cũng kêu gọi bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giảm phát thải, thích ứng và chuyển giao công nghệ.

Ngoài những bất đồng về nội dung, quá trình thương lượng còn xuất hiện các ý kiến yêu cầu tăng cường tính minh bạch, bảo đảm sự tham gia của các nhóm nước và cải thiện cơ chế xây dựng đồng thuận.

Trước việc các bên tiếp tục phản đối dự thảo, Chủ tịch COP31 Murat Kurum tuyên bố không xây dựng văn kiện thay thế khi chưa đạt được sự đồng thuận. Thỏa thuận Antalya vì vậy không được thông qua.

Dù không đạt thỏa thuận tổng thể, COP31 vẫn thông qua một số quyết định thuộc chương trình nghị sự, trong đó có Mục tiêu toàn cầu về thích ứng với biến đổi khí hậu, Quỹ Thích ứng và chương trình chuyển đổi công bằng. Hội nghị cũng ghi nhận hơn 90 quốc gia tham gia cam kết thúc đẩy điện khí hóa, cùng các sáng kiến phát triển năng lượng sạch.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ thất vọng trước kết quả hội nghị, cho rằng các chính phủ chưa đáp ứng được kỳ vọng về hành động khí hậu. Ông cảnh báo việc trì hoãn sẽ khiến những nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trong tương lai trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Theo bà Catherine Abreu - Giám đốc Trung tâm Chính sách Khí hậu Quốc tế, việc không thông qua một quyết định chính trị tổng thể không đồng nghĩa hội nghị thất bại hoàn toàn. Văn kiện chung không phải điều kiện bắt buộc để COP kết thúc và các mục tiêu theo Thỏa thuận Paris vẫn được duy trì.

Những bất đồng tại COP31 tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu khí hậu và lợi ích kinh tế của các quốc gia. Trong khi nhiều nước muốn đẩy nhanh quá trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, các nền kinh tế sản xuất và xuất khẩu dầu khí vẫn ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng với đó, khác biệt về trách nhiệm tài chính tiếp tục hạn chế khả năng hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Sau COP31, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục hướng tới COP32, dự kiến tổ chức tại Ethiopia vào năm 2027. Việc thu hẹp bất đồng về nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm nguồn lực tài chính và thúc đẩy thực hiện các cam kết hiện hành sẽ tiếp tục là những thách thức trọng tâm của tiến trình hợp tác khí hậu toàn cầu.