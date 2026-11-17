Dự thảo do Australia, đồng chủ trì COP31, xây dựng và được gần 200 quốc gia xem xét. Văn kiện kêu gọi đẩy nhanh việc loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt, bao gồm chuyển đổi ngay lập tức khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng.

Đây là vấn đề gây tranh luận do khác biệt lợi ích giữa các quốc gia sản xuất, xuất khẩu năng lượng và những nước chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.

Dự thảo cũng đề xuất nâng tỷ trọng điện năng trong tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng lên 35% vào năm 2035. Các nước đang phát triển đồng thời kêu gọi quốc gia giàu tăng gấp 3 nguồn tài chính dành cho thích ứng khí hậu, lên ít nhất 120 tỷ USD. Văn kiện cảnh báo nguy cơ vượt ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo Thỏa thuận Paris.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum nhấn mạnh yêu cầu thực hiện cam kết huy động 300 tỷ USD tài chính khí hậu mỗi năm vào năm 2035, được thống nhất tại COP29 năm 2024.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ phát động sáng kiến tự nguyện “Cam kết Antalya về AI", nhằm khai thác công nghệ trong dự báo thời tiết, giám sát khí thải và tối ưu hóa năng lượng tái tạo. Sáng kiến nhận được khoảng 80 sự ủng hộ từ các quốc gia và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan khí hậu LHQ Simon Stiell cảnh báo các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện và nước lớn, có thể làm gia tăng áp lực môi trường. COP31 tại Antalya dự kiến bế mạc ngày 20-11, trong bối cảnh đàm phán vẫn còn nhiều bất đồng về lộ trình chuyển đổi năng lượng và trách nhiệm tài chính.