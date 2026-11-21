Theo hãng tin AFP, dự thảo thỏa thuận mới được công bố ngày 19/11 không đề cập đến than đá, dầu mỏ và khí đốt – những nguồn phát thải chính gây biến đổi khí hậu. Điều này vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia, trong bối cảnh các cuộc thương lượng đã kéo dài suốt hai tuần tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự thảo ban đầu công bố đầu tuần đề xuất đẩy nhanh quá trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đề cập các vấn đề tài chính và khoa học khí hậu. Tuy nhiên, phiên bản rút gọn sau đó đã loại bỏ nội dung này. Một bản dự thảo điều chỉnh dự kiến được công bố trong ngày 20/11, song các cuộc đàm phán đã phải kéo dài sang cuối tuần.

Brazil nhận định các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, khoảng 12 quốc gia châu Âu và đang phát triển, trong đó có Pháp, Panama và Quần đảo Solomon ra tuyên bố chung yêu cầu đưa cam kết về lộ trình chuyển đổi rõ ràng khỏi nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận cuối cùng.

Bộ trưởng Môi trường Panama Juan Carlos Navarro cảnh báo nước này có thể phản đối thỏa thuận nếu văn kiện không đề cập lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, bất đồng còn tập trung vào tài chính khí hậu và tiến trình cập nhật các báo cáo khoa học của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). Các nước đang phát triển cho rằng những quốc gia giàu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính, giúp họ ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Những bất đồng về lộ trình chuyển đổi năng lượng, trách nhiệm tài chính và các giải pháp giảm phát thải tiếp tục là trở ngại lớn đối với nỗ lực đạt đồng thuận tại COP31.