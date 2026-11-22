Hệ động thực vật rừng ngập mặn phong phú và được bảo tồn tại Indonesia.

Trong phiên thảo luận về thị trường carbon rừng chất lượng cao trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng Cục trưởng Quản lý rừng bền vững thuộc Bộ Lâm nghiệp Indonesia Laksmi Wijayanti dẫn số liệu của BloombergNEF năm 2025 ghi nhận tiềm năng carbon từ rừng của “Xứ vạn đảo” ước đạt 13,4 tỷ tấn CO₂. Đây là nguồn lực đáng kể để phát triển các dự án giảm phát thải dựa vào thiên nhiên (NbS), trong đó có bảo vệ rừng, phục hồi đất than bùn và rừng ngập mặn.

Indonesia đang tích cực trao đổi với Nhật Bản về hợp tác trong khuôn khổ Cơ chế tín chỉ chung (JCM), trong đó xác định các hệ sinh thái đất than bùn và rừng ngập mặn là những lĩnh vực có lợi thế, góp phần tạo sự khác biệt so với các quốc gia đối tác khác của Nhật Bản.

Một thị trường tiềm năng khác là Cơ chế bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế (CORSIA) do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) triển khai. Nhu cầu tín chỉ carbon đủ điều kiện của cơ chế này được dự báo đạt khoảng 200 - 250 triệu đơn vị vào tháng 1/2028. Đây là cơ hội để Indonesia tham gia cung ứng tín chỉ từ các dự án bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

Tại Diễn đàn Kết nối thị trường carbon trong khuôn khổ COP31, các nhà đầu tư và bên mua tiềm năng đến từ 5 quốc gia đã bày tỏ quan tâm tới các giao dịch carbon của Indonesia, với khối lượng tiềm năng lên tới 159.000 tấn CO₂ tương đương. Diễn đàn cũng giới thiệu 30 dự án của 17 đơn vị phát triển trong nước tới các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế. Các dự án thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất, năng lượng, nông nghiệp và quản lý chất thải, trong đó có 6 dự án về carbon xanh trong lĩnh vực biển và thủy sản. Ngoài ra, 3 thỏa thuận hợp tác cũng được ký kết.

Đáng chú ý là thỏa thuận giữa Tổng công ty Điện lực quốc gia Indonesia (PLN) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) với mục tiêu giảm tới 12 triệu tấn CO₂ tương đương vào năm 2038 thông qua dự án điện Mặt Trời nổi kết hợp hệ thống pin lưu trữ. Đây là thỏa thuận đầu tiên của Indonesia theo Điều 6.2 Thỏa thuận Paris, qua đó mở thêm hướng hợp tác quốc tế trong quá trình huy động tài chính và triển khai các dự án giảm phát thải.

Để tạo dựng cơ sở cho các giao dịch xuyên biên giới, Chính phủ Indonesia đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thông qua Quy định Tổng thống số 110/2025 và Quy định Bộ trưởng Lâm nghiệp số 6/2026. Các quy định này bao gồm cơ chế cấp phép chuyển giao kết quả giảm nhẹ phát thải quốc tế (ITMOs) và các yêu cầu kỹ thuật đối với giao dịch carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Với lợi thế về diện tích rừng, đất than bùn và rừng ngập mặn, Indonesia đặt mục tiêu biến tài nguyên sinh thái thành nguồn lực tài chính cho bảo tồn và chuyển đổi xanh, đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường carbon toàn cầu.