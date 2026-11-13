COP31 huy động hơn 480 triệu USD giảm phát thải methane

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11-11-2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Nguồn tài chính này sẽ hỗ trợ giảm phát thải methane trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và chất thải; đồng thời thúc đẩy kiểm soát muội than, phát triển giải pháp đun nấu sạch, giao thông và làm mát.

Bên cạnh đó, các bên công bố bổ sung 25 triệu USD cho chương trình Thúc đẩy hành động cấp quốc gia về các chất gây ô nhiễm siêu mạnh thuộc Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC).

Khoản tài trợ giúp mở rộng chương trình tới 7 quốc gia mới, gồm Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Fiji, Maroc, Pakistan, Philippines và Uzbekistan. Tổng kinh phí được công bố cho chương trình hiện đạt 50 triệu USD, với mục tiêu hỗ trợ 30 quốc gia đang phát triển đến năm 2030.

Thư ký điều hành UNFCCC Simon Stiell nhận định, cắt giảm methane và các chất gây ô nhiễm siêu mạnh là giải pháp nhanh chóng, ít tốn kém và hiệu quả để kiềm chế tình trạng nóng lên toàn cầu trong ngắn hạn. Theo ông, khoảng 70% lượng methane phát thải từ ngành dầu khí có thể được loại bỏ bằng công nghệ hiện có với chi phí thấp hoặc không phát sinh chi phí ròng.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết tổ chức này đang hỗ trợ các chương trình giảm methane tại 45 quốc gia, hướng tới cắt giảm 11 triệu tấn khí và mang lại lợi ích cho hơn 160 triệu người.