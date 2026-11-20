Quang cảnh Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 19-11, Australia, nước đồng chủ trì COP31 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), công bố dự thảo mới sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng giữa gần 200 quốc gia.

So với phiên bản ngày 16-11, văn bản được rút gọn khoảng một nửa, không còn đề xuất đẩy nhanh quá trình loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt. Đây được xem là bước nhượng bộ nhằm thu hẹp bất đồng với các nước xuất khẩu dầu khí và những nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, dự thảo lần đầu đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, theo sáng kiến của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn bản cũng cảnh báo nguy cơ nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời kêu gọi cắt giảm nhanh và sâu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Các nước phải đạt đồng thuận về văn kiện cuối cùng trước ngày 20-11. Tuy nhiên, khả năng COP31 kéo dài quá thời hạn vẫn hiện hữu do bất đồng về chuyển đổi năng lượng.