Dự thảo thỏa thuận khí hậu mới công bố ngày 19/11, đã loại bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, trong đó có đề xuất kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh lộ trình loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt, nhưng lần đầu đưa ra mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035.

Động thái này diễn ra sau khi hội nghị khí hậu năm ngoái tại Brazil kết thúc mà không có cam kết về nhiên liệu hóa thạch trong văn kiện cuối cùng, khiến nhiều nước tiếp tục thúc đẩy nội dung này tại Antalya. Tuy nhiên, do các quyết định tại đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối, những điều khoản liên quan tới nguồn năng lượng vẫn gây tranh cãi gay gắt.

Bản dự thảo mới nhận định điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu có thể mang lại lợi ích đáng kể trong củng cố an ninh năng lượng và cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời kêu gọi nâng tỷ trọng điện năng trong tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng lên 35% vào năm 2035 theo sáng kiến của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn bản cũng đề xuất thảo luận thêm về mục tiêu tăng gấp ba lần nguồn tài chính thích ứng biến đổi khí hậu vào năm 2035 nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu của các nước đang phát triển, trong khi các nước phát triển nêu lý do hạn chế ngân sách và đề nghị các nền kinh tế mới nổi lớn cùng đóng góp.

Ngoài ra, bản dự thảo mới cũng thừa nhận nguy cơ nhiệt độ toàn cầu tăng vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời kêu gọi cắt giảm sâu, nhanh và liên tục lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng cùng biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời ghi nhận phản ứng từ một số quốc gia, trong đó có Panama yêu cầu giới hạn sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Dù thời hạn chót dự kiến vào ngày 20/11, các phiên đàm phán thường kéo dài thêm để tìm kiếm đồng thuận cuối cùng.