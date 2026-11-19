Văn bản này loại bỏ toàn bộ nội dung đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, trong đó có đề xuất kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh lộ trình loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt, nhưng lần đầu đưa ra mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Động thái này đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể so với dự thảo công bố hôm 16/11, vốn kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt. Sau nhiều ngày thương lượng căng thẳng, Australia đã công bố văn bản mới được rút gọn còn khoảng một nửa, nhằm thu hẹp những bất đồng giữa gần 200 quốc gia tham dự hội nghị tại Antalya.

Đề xuất nâng tỷ trọng điện năng lên 35% vào năm 2035 là một trong những sáng kiến trọng tâm của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Các bên cũng bổ sung nội dung nhấn mạnh việc dựa trên những bằng chứng khoa học tốt nhất hiện có và vai trò của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn nội dung về nhiên liệu hóa thạch cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia về lộ trình chuyển đổi năng lượng. Các nước xuất khẩu dầu khí và một số nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vẫn phản đối những cam kết loại bỏ nguồn năng lượng này ở quy mô toàn cầu.

Dự thảo mới cũng thừa nhận nguy cơ nhiệt độ toàn cầu tăng vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời kêu gọi cắt giảm sâu, nhanh và liên tục lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với cú sốc năng lượng nghiêm trọng do cuộc xung đột Trung Đông, hiện tượng El Nino được dự báo có cường độ mạnh và hàng loạt thiên tai, từ nắng nóng, cháy rừng tại châu Âu đến lũ lụt tại Nepal.

Các quốc gia có thời hạn đến ngày 20/11 để thống nhất văn kiện cuối cùng. Tuy nhiên, do mọi quyết định đều cần sự đồng thuận, khả năng hội nghị kéo dài quá thời hạn dự kiến vẫn được đặt ra.