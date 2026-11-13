COP31 công bố các cam kết tài chính mới nhằm cắt giảm khí methane

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Cam kết này được đưa ra tại Hội nghị cấp cao về methane và các khí gây hiệu ứng nhà kính không phải CO2, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, bộ trưởng và đối tác quốc tế, diễn ra bên lề Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, khoản cam kết hơn 480 triệu USD do các đối tác tài trợ công bố sẽ được sử dụng để thúc đẩy giảm phát thải methane trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và chất thải, đồng thời hỗ trợ các hoạt động kiểm soát muội than, phát triển giải pháp đun nấu sạch, giao thông và làm mát. Khi Cam kết Methane toàn cầu được khởi động vào năm 2021, các tổ chức và quỹ tài trợ đã cam kết đóng góp 300 triệu USD để hỗ trợ triển khai sáng kiến. Kể từ đó đến nay, các đơn vị tài trợ đã giải ngân hơn 530 triệu USD.

Cũng tại hội nghị, các bên công bố khoản tài trợ bổ sung 25 triệu USD cho chương trình Thúc đẩy hành động cấp quốc gia về các chất gây ô nhiễm siêu mạnh (Super Pollutant Country Action Accelerator) thuộc Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC). Khoản kinh phí này sẽ giúp mở rộng chương trình tới 7 quốc gia mới, gồm Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà), Ethiopia, Fiji, Maroc, Pakistan, Philippines và Uzbekistan. Trước đó, chương trình đã nhận được 25 triệu USD tài trợ ban đầu, nâng tổng kinh phí được công bố lên 50 triệu USD. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 30 quốc gia đang phát triển đến năm 2030 thông qua việc thành lập các nhóm chuyên trách, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng các dự án đủ điều kiện thu hút đầu tư nhằm cắt giảm phát thải methane và các chất gây ô nhiễm siêu mạnh.

Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell nhấn mạnh, hành động nhanh chóng nhằm cắt giảm khí methane và các chất gây ô nhiễm siêu mạnh có thời gian tồn tại ngắn trong khí quyển là một trong những giải pháp nhanh chóng, ít tốn kém và hiệu quả nhất để kiềm chế tình trạng Trái Đất nóng lên trong ngắn hạn. Ông Stiell đồng thời lưu ý khoảng 70% lượng phát thải methane trong lĩnh vực dầu khí có thể được loại bỏ bằng các công nghệ hiện có với chi phí thấp hoặc không phát sinh chi phí ròng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Ajay Banga cho biết tổ chức này đang hỗ trợ các chương trình giảm phát thải methane tại 45 quốc gia, với mục tiêu cắt giảm 11 triệu tấn khí methane và mang lại lợi ích cho hơn 160 triệu người.