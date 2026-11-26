Bất đồng không thể hóa giải

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) kết thúc ngày 22/11 mà không thông qua được Thỏa thuận Antalya, văn kiện chính trị tổng thể được kỳ vọng tạo thêm động lực cho nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum thừa nhận không có đồng thuận cho văn bản, dù “chúng tôi đã làm hết sức”. Các cuộc thương lượng kéo dài gần hai ngày sau thời hạn chính thức, đưa hội nghị trở thành kỳ COP dài nhất từ trước đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ COP15 tại Copenhagen năm 2009, các bên không đạt đồng thuận về văn kiện tổng thể.

Hơn 190 quốc gia tham gia tiến trình đàm phán, nhưng đến phiên họp cuối cùng, bất đồng về tương lai của than đá, dầu mỏ và khí đốt vẫn chưa thể hóa giải. Dự thảo đầu tiên của văn kiện còn kêu gọi chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, qua các vòng thương lượng, nội dung này bị loại bỏ, bất chấp nỗ lực của hơn 100 quốc gia muốn duy trì cam kết.

Sự thay đổi khiến nhiều bên ủng hộ hành động khí hậu tham vọng phản ứng. EU, Panama, Na Uy và quần đảo Marshall nằm trong nhóm không chấp nhận dự thảo. Phát biểu thay mặt EU, Bộ trưởng Khí hậu CH Ireland Darragh O’Brien khẳng định khối này không thể thông qua văn kiện về khí hậu thậm chí không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch.

Với những quốc gia dễ bị tổn thương trước nước biển dâng và thời tiết cực đoan, việc loại bỏ nội dung này không đơn thuần là bất đồng câu chữ. Quần đảo Marshall cảnh báo họ không thể đánh đổi tương lai để bảo vệ lợi ích từ nhiên liệu hóa thạch. Ở chiều ngược lại, các nước xuất khẩu dầu khí, trong đó có Saudi Arabia và Nga, từ lâu phản đối đưa cụm từ này vào văn bản. Đại diện Nga cho rằng giảm nguồn cung dầu mỏ và khí đốt nhanh hơn nhu cầu có thể gây thiếu hụt năng lượng, biến động giá và nguy cơ chuyển sang nhiên liệu ô nhiễm hơn. Moscow nhấn mạnh mỗi nước cần lộ trình riêng, phù hợp điều kiện kinh tế và an ninh năng lượng.

Không phải bên nào cũng coi dự thảo là bước lùi. Pakistan và Ghana bảo vệ văn bản như một thỏa hiệp cần thiết trên tinh thần đa phương, còn đại diện Saudi Arabia Mohammad Ayoub gọi đó là một “gói giải pháp” có thể thúc đẩy các mục tiêu khí hậu. Bộ trưởng Australia Chris Bowen, Chủ tịch đàm phán COP31, cho rằng việc vượt ngưỡng 1,5 độ C cùng những lo ngại về an ninh năng lượng đã khiến “lằn ranh đỏ” của các bên khó dung hòa hơn.

Hợp tác khí hậu toàn cầu vẫn đứng trước những thách thức rất lớn. Ảnh: AI

Tài chính khí hậu tiếp tục là nút thắt

Bên cạnh nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu tiếp tục là rào cản lớn giữa các nước phát triển và những quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu. Các nước đang phát triển yêu cầu những nền kinh tế giàu có tăng hỗ trợ để ứng phó hạn hán, lũ lụt, nắng nóng và thời tiết cực đoan, trong khi họ không phải nhóm đóng góp lớn nhất vào lượng khí thải tích tụ trong khí quyển.

Dự thảo cuối cùng đề nghị tiếp tục thảo luận về lộ trình tăng gấp 3 lần tài chính dành cho thích ứng khí hậu vào năm 2035, nhưng không đưa ra con số cơ sở cụ thể. Trong khi đó, nhu cầu của các nước đang phát triển được ước tính khoảng 300 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035. Khoảng cách giữa nguồn vốn hiện có và nhu cầu thực tế vẫn chưa có lời giải. Nhiều nước đang phát triển cho rằng các nước giàu chưa đưa tiền lên bàn để giúp cộng đồng chuẩn bị và phục hồi sau thiên tai.

Một điểm gây tranh luận khác là đề xuất mở rộng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, với mục tiêu đạt quy mô hàng tỷ tấn vào năm 2035. Nhiều nhà khoa học cho rằng ở mức độ nào đó thế giới sẽ cần đến công nghệ này, nhưng nó còn đắt đỏ và chưa được chứng minh đầy đủ ở quy mô lớn. Các tổ chức môi trường lo ngại giải pháp này có thể tạo thêm dư địa để tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Kết quả khiến nhiều đoàn đàm phán công khai thất vọng. Trưởng đoàn Trung Quốc Li Gao gọi việc không đạt đồng thuận là “sự thất vọng sâu sắc”, nhưng nhấn mạnh điều này không nên làm suy giảm niềm tin vào hợp tác quốc tế. Nhà đàm phán khí hậu hàng đầu của Anh Kate Hughes cho rằng dự thảo chỉ phản ánh mẫu số chung thấp nhất, kéo các bên lùi lại thay vì thể hiện tham vọng hành động tập thể. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng bày tỏ thất vọng sâu sắc vì hội nghị kết thúc mà không có đồng thuận về kết quả tổng thể.

Những tín hiệu tích cực giữa bức tranh ảm đạm

Dù không đạt thỏa thuận chính trị tổng thể, COP31 vẫn ghi nhận một số sáng kiến bên lề. Nổi bật là cam kết thúc đẩy điện khí hóa nền kinh tế, mà theo ông Bowen đã có hơn 90 quốc gia ký. Sáng kiến do nhiệm kỳ chủ tịch COP31 công bố từ tháng 6/2026 và hướng tới nâng tỷ trọng điện trong tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng toàn cầu từ khoảng 23% hiện nay lên 35% vào năm 2035, khuyến khích sử dụng điện trong giao thông, công nghiệp và các tòa nhà.

Điện khí hóa có thể giảm việc sử dụng trực tiếp nhiên liệu hóa thạch trong nhiều lĩnh vực và tạo điều kiện mở rộng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đây là cam kết tự nguyện, không ràng buộc, và hiệu quả giảm phát thải phụ thuộc vào nguồn điện. Nếu nhu cầu tăng nhưng nguồn cung vẫn chủ yếu đến từ than đá và khí đốt, lợi ích khí hậu sẽ bị hạn chế. Vì vậy, tăng tỷ trọng điện cần đi cùng lộ trình phát triển nguồn điện sạch.

“Điện khí hóa chính là chìa khóa để chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch”, ông Chris Bowen - Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Australia, Chủ tịch Đàm phán COP31.

Một số nước cũng thúc đẩy lộ trình riêng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ireland, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Đức và Phần Lan đã xây dựng hoặc đang triển khai kế hoạch chuyển dịch ở cấp quốc gia. Bên lề hội nghị, Sáng kiến Chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch (TAFF) cũng có thêm đà; theo Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Tuvalu Maina Talia, sáng kiến này đã chuyển từ tranh luận về việc có nhắc đến nhiên liệu hóa thạch trong văn bản hay không sang xây dựng các kế hoạch chi tiết.

Tuy nhiên, cam kết tự nguyện và kế hoạch riêng lẻ khó thay thế thỏa thuận chung có sự tham gia của gần 200 quốc gia, nhất là khi than đá, dầu mỏ và khí đốt vẫn gắn chặt với kinh tế và an ninh năng lượng của nhiều nước. Thế giới đang trượt khỏi mục tiêu 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp mà Hiệp định Paris năm 2015 đặt ra. Với chính sách hiện hành, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng khoảng 2,8 độ C, kéo theo nguy cơ gia tăng nắng nóng, hạn hán, lũ lụt và những tổn thất khó đảo ngược.

“Việc dựa vào công nghệ thu giữ carbon mà không giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch giống như cố gắng bỏ thuốc lá mà không vứt hẳn điếu thuốc”, ông Matt Webb - Phó giám đốc phụ trách ngoại giao năng lượng sạch toàn cầu tại tổ chức nghiên cứu về khí hậu E3G.

Thất bại tại Antalya diễn ra khi Trái Đất đã nóng lên khoảng 1,4 độ C. Con tàu hợp tác khí hậu toàn cầu một lần nữa mắc cạn, trong khi thời gian giảm phát thải ngày càng thu hẹp. Công nghệ, điện khí hóa và năng lượng tái tạo mở ra thêm lựa chọn, nhưng nếu thế giới chưa thể giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, các mục tiêu khí hậu sẽ tiếp tục khó đạt được. Những câu hỏi về lộ trình chuyển dịch, trách nhiệm tài chính và an ninh năng lượng đành phải gửi lại cho COP32 tại Addis Ababa, Ethiopia.