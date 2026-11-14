COP31: Các ưu tiên toàn cầu mới nhằm bảo đảm tính toàn vẹn thông tin khí hậu trong AI

Ảnh: UN Climate Change/Kiara Worth

Ngày 13/11, tại Hội nghị COP31, các ưu tiên hành động về AI nhằm bảo đảm tính toàn vẹn thông tin khí hậu đã được công bố bởi Sáng kiến Toàn cầu về Tính toàn vẹn thông tin trong biến đổi khí hậu (Global Initiative for Information Integrity on Climate Change).

Được đề xuất bởi các đồng chủ trì Sáng kiến Toàn cầu gồm Brazil, Liên Hợp Quốc và UNESCO, văn bản được công bố xác định những việc các quốc gia, doanh nghiệp AI, nhà quảng cáo, nhà nghiên cứu, nhà báo và các tổ chức tài trợ có thể thực hiện để người dân có thể tin cậy vào thông tin khí hậu do AI cung cấp cũng như những thông tin về chính AI.

Các ưu tiên tập trung giải quyết hai khía cạnh của khoảng trống thông tin liên quan đến AI: độ tin cậy của thông tin khí hậu mà người dân tiếp nhận từ AI và độ tin cậy của thông tin về tác động của chính AI đối với khí hậu.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tìm đến AI để tiếp cận thông tin về khí hậu, Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI cảnh báo rằng “tạo ra văn bản trôi chảy dễ hơn tạo ra văn bản chính xác về mặt sự thật”.

Những rủi ro này có thể gia tăng trong các thảm họa khí hậu, khi hình ảnh và video do AI tạo ra có thể lan truyền nhanh hơn các cảnh báo chính thức. Trong khi đó, công chúng được yêu cầu tiếp nhận những tuyên bố về tác động khí hậu của AI mà không có đủ dữ liệu cần thiết để đánh giá.

Được xây dựng trên cơ sở Tuyên bố Belém và các Nguyên tắc toàn cầu của Liên hợp quốc về tính toàn vẹn thông tin, các ưu tiên hành động này đặt trọng tâm vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền con người.

Đối với các công ty AI, điều này đồng nghĩa với việc đánh giá tác động của các hệ thống AI đối với tính toàn vẹn thông tin khí hậu và công bố kết quả đánh giá; đồng thời minh bạch về mức tiêu thụ năng lượng cũng như dấu chân carbon, nước và đất đai.

Về phía các quốc gia, những hành động cần thực hiện bao gồm lồng ghép nội dung bảo đảm tính toàn vẹn thông tin vào chiến lược AI quốc gia và các kế hoạch khí hậu.

Tăng cường tính toàn vẹn thông tin đòi hỏi phải có nguồn lực. Tại COP31, Sáng kiến Toàn cầu kêu gọi đầu tư mới vào những nguồn thông tin mà người dân dựa vào để hiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đức đã hưởng ứng lời kêu gọi này khi cam kết đóng góp 2 triệu euro cho Quỹ Toàn cầu về Tính toàn vẹn thông tin trong biến đổi khí hậu do UNESCO quản lý. Nguồn tài trợ sẽ được sử dụng để cấp kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược truyền thông và triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Sáng kiến cũng kêu gọi các quốc gia khác đóng góp cho Quỹ.

Tuyên bố Toàn cầu về Tính toàn vẹn thông tin trong biến đổi khí hậu (Global Initiative for Information Integrity on Climate Change) được công bố COP30 ở Belém, Brazil. Đây là kết quả của Sáng kiến Toàn cầu (GICI) – sự hợp tác giữa Chính phủ Brazil, Liên hợp quốc và UNESCO nhằm mục đích chống lại thông tin sai lệch về khí hậu, được công bố trước đó tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 (Rio, 11/2024). Tại COP30, Tuyên bố đã được ký kết bởi 12 quốc gia, bao gồm Bỉ, Brazil, Canada, Chile, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Uruguay. Đến COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 29 quốc gia và Liên minh châu Âu ký kết và đang triển khai. Tuyên bố này hiện vẫn mở để các bên tiếp tục tham gia ủng hộ.