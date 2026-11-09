COP31: Các nhà lãnh đạo thế giới hối thúc 'hành động nhanh hơn'

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nhiệt độ gia tăng và ngày càng nhiều thảm họa khí hậu đe dọa tính mạng con người và nền kinh tế toàn cầu.

Biến đổi khí hậu đã trở thành “tình trạng khẩn cấp về an ninh kinh tế” đối với châu Âu. Trong ảnh: Cánh đồng ngũ cốc gần Tinnye, Hungary. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Các phát biểu khai mạc hội nghị đều nhấn mạnh rằng các chính phủ cần tập trung vào vấn đề khí hậu nhiều hơn, dù các cuộc khủng hoảng quốc tế khác, từ xung đột đến lạm phát tăng vọt và sự bất ổn của trí tuệ nhân tạo (AI), đang thu hút sự chú ý của họ.

Trong diễn văn khai mạc, Tổng thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của LHQ, ông Simon Stiell nhấn mạnh: "Tính cấp bách của thời điểm này phải thúc đẩy chúng ta tiến lên”, đồng thời lưu ý rằng tiến độ đạt được cho đến nay "vẫn chưa đủ nhanh".

Ông Stiell khẳng định năng lượng tái tạo là giải pháp rõ ràng để cải thiện an ninh năng lượng. Sự hỗn loạn về giá nhiên liệu hóa thạch năm nay đã gây ra một làn sóng chấn động toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình và lan rộng lạm phát như một căn bệnh ung thư. "Nhưng các giải pháp rất rõ ràng". Ông Stiell cho biết việc lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo đã giúp nền kinh tế toàn cầu tiết kiệm hàng trăm tỷ USD.

Bên cạnh đó, việc triển khai nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang làm phức tạp các cuộc đàm phán, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu và góp phần làm tăng lượng khí thải nhà kính. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác tại COP31 ký một cam kết nêu rõ các nguyên tắc để đảm bảo AI được phát triển và triển khai một cách bền vững.

Về phần mình, Chủ tịch phái đoàn đàm phán COP31 của Australia, ông Chris Bowen bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng chủ nghĩa đa phương có hiệu quả. Ông nhấn mạnh: "Thỏa thuận Paris đang phát huy tác dụng. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh hơn".

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào một thực tại mới, nơi các hiện tượng khí hậu cực đoan trở thành điều bình thường. Tổng Thư ký kêu gọi các nhà lãnh đạo tại COP31 "hãy nghiêm túc hơn bằng cách cắt giảm lượng khí thải nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công bằng từ nhiên liệu hóa thạch và cung cấp tài chính và sự bảo vệ mà các quốc gia dễ bị tổn thương cần".

Cũng tại hội nghị, liên quan đến chủ đề tài chính, Chủ tịch phái đoàn đàm phán COP31 của Philippines, Bộ trưởng Môi trường Juan Miguel Cuna cho biết nước này sẽ thúc đẩy các nước phát triển tăng cường hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ tại hội nghị, nhằm thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ông Cuna nhấn mạnh các cam kết khí hậu toàn cầu cần được chuyển hóa thành nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cụ thể, dễ tiếp cận đối với những quốc gia đang phát triển. Theo ông Cuna, Philippines sẽ tập trung vào năm ưu tiên đàm phán, gồm gắn các cam kết giảm phát thải với hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ; bảo đảm nguồn viện trợ không hoàn lại cho hoạt động thích ứng; duy trì quyền quản lý quốc gia đối với thị trường carbon; đơn giản hóa thủ tục tiếp cận các quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai; và giới thiệu những sáng kiến khí hậu trong nước.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Philippines là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc không triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 645 tỷ peso (tương đương 10,2 tỷ USD) mỗi năm trong thập niên 2030. Tác động của biến đổi khí hậu có thể gây tổn thất tương đương 7,6% GDP vào năm 2030 và tăng lên 18–25% vào năm 2050.