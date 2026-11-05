COP31: Biến cam kết thành hành động, thúc đẩy lộ trình huy động tài chính khí hậu

Trung tâm triển lãm Antalya EXPO ở Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm tổ chức COP31. Ảnh: Orhan Cicek/Anadolu

COP là diễn đàn đa phương hàng đầu thế giới về quản trị khí hậu với sự tham gia của các chính phủ, các tổ chức, giới tài chính, doanh nghiệp và xã hội dân sự để biến các cam kết về khí hậu thành hành động thực tiễn.

Bên cạnh các cuộc họp với các chủ đề quan trọng, tại COP31 sẽ diễn ra 4 phiên đối thoại cấp bộ trưởng về tài chính khí hậu công bằng, biện pháp ứng phó, tham vọng giảm phát thải trước năm 2030. Đáng chú ý trong 2 ngày 17-18/11 sẽ diễn ra Phiên cấp cao Hội nghị COP31.

THÚC ĐẨY LỘ TRÌNH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÍ HẬU 1,3 NGHÌN TỶ USD/NĂM, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nội dung chính của Hội nghị COP31 sẽ là vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu; Chương trình làm việc thực hiện và tham vọng giảm phát thải Sharm el-Sheikh (MWP); tài chính khí hậu; Đối thoại UAE về việc thực hiện kết quả Đánh giá nỗ lực toàn cầu (GST); Chương trình làm việc chuyển đổi công bằng (JTWP); Điều 6 Thỏa thuận Paris (thị trường carbon); Nông nghiệp và an ninh lương thực.

Chương trình nghị sự Hành động Khí hậu của COP31 tập trung vào 10 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có chuyển dịch sang năng lượng sạch, công nghiệp hóa xanh, an ninh lương thực, bảo vệ đại dương, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và huy động tài chính khí hậu.

Với Việt Nam, một trong những ưu tiên tại COP31 là tài chính khí hậu; chuyển đổi công bằng; thích ứng với biến đổi khí hậu; thị trường carbon và vấn đề nông nghiệp, an ninh lương thực…

Ảnh:Vjst

Thông tin vấn đề này, Cục Biến đổi khí hậu cho biết về tài chính khí hậu sẽ thúc đẩy lộ trình huy động 1,3 nghìn tỷ USD/năm; đề xuất tăng tỷ trọng viện trợ không hoàn lại; xây dựng bộ chỉ số đánh giá tài chính khí hậu, công khai lộ trình thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Về chuyển đổi công bằng (JTWP), ưu tiên đàm phán để sớm và đưa Cơ chế chuyển đổi công bằng (JTM) vào vận hành tại COP31; Thông qua thành lập Mạng lưới Hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi công bằng (JTTAN); Đưa nội dung ứng phó rào cản thương mại đơn phương (như CBAM) vào khuôn khổ thảo luận của JTTAN.

Với thích ứng, Việt Nam nhấn mạnh triển khai Mục tiêu thích ứng toàn cầu (GGA) phù hợp điều kiện quốc gia, tăng cường hỗ trợ tài chính, công nghệ cho các nước đang phát triển và thúc đẩy các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên và hệ sinh thái.

Trong giảm phát thải, ủng hộ lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở tự nguyện, phù hợp nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt (CBDR).

Với thị trường carbon, ưu tiên vận hành đầy đủ, minh bạch và hiệu quả các cơ chế hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris trên cơ sở tự nguyện, công bằng, bảo đảm tính toàn vẹn môi trường, tránh tính hai lần và phù hợp với năng lực của các nước đang phát triển.

Về khoa học công nghệ, ưu tiên tiếp nhận công nghệ lõi (năng lượng tái tạo, hydro xanh, bán dẫn, AI); đề cao vai trò thẩm định độc lập từ khâu đánh giá nhu cầu (TNA) đến nội địa hóa nhằm bảo đảm sự phù hợp và ngăn chặn rủi ro tiếp nhận công nghệ lạc hậu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống MRV (đo đạc, báo cáo, thẩm tra), kiểm chứng công khai, minh bạch về các hoạt động thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực nông nghiệp; Thúc đẩy đầu tư xây dựng chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm thông minh với khí hậu, có trách nhiệm và bền vững; Chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Ngoài ra, trong kế hoạch hành động về giới, lồng ghép bình đẳng giới vào các chính sách khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia; ưu tiên nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu cho phụ nữ, trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương.

TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI XANH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MỤC TIÊU NET ZERO

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều hành động đã và đang triển khai trước khi tham dự COP31. Trong đó, đáng chú ý là Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới được ban hành.

Kết luận đã đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng như: chi ngân sách môi trường tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách hằng năm; tỷ trọng kinh tế xanh trên GDP đạt 10%, năng lượng tái tạo chiếm 26,1% tổng cung năng lượng sơ cấp; và giảm phát thải khí nhà kính đạt 9%.

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI đang diễn ra), các Nghị định và Thông tư có liên quan;

Liên quan đến thị trường carbon, trước đó hồi tháng 6/2026, Việt Nam đã chính thức khai trương và vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon.

Mới đây, Việt Nam đã công bố kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2025. Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (cập nhật) cũng đang được xây dựng; đồng thời tích cực hoàn thiện Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) trước khi Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị COP31.

Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp phát triển gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và mục tiêu Net Zero 2050 tới bạn bè quốc tế.

Tại Hội nghị COP31, Việt Nam sẽ tổ chức Nhà Việt Nam (Vietnam Pavilion). Đây là địa điểm tổ chức các sự kiện song phương, đa phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời khuyến khích và huy động các tổ chức, đối tác quốc tế đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nguồn lực.

Chương trình dự kiến gồm 21 sự kiện, trong đó có 2 sự kiện cấp cao vào ngày 17/11 do Lãnh đạo Chính phủ chủ trì; 1 phiên khai mạc, 1 phiên bế mạc và 17 sự kiện kỹ thuật. Các sự kiện có sự tham gia của đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Y tế...; cùng gần 20 đối tác quốc tế như UNDP, GIZ, AFD, FAP, SNV, CGIAR, UNICEF, UNWOMEN, NAP Global Network, IISD, WWF, HSBC, OECC, CCAC, UNEP, UNOP, JICA, SC...

Theo dự kiến chương trình tại Nhà Việt Nam, ngày 9/11 sẽ khai mạc và thảo luận về chuyển đổi nông nghiệp và hệ thống lương thực. Trong các ngày tiếp theo sẽ diễn ra các sự kiện về phát triển thị trường carbon, thương mại thúc đẩy thích ứng, chuyển dịch năng lượng, giải pháp thuận thiên; kỷ nguyên hành động từ doanh nghiệp, báo cáo kiểm kê khí nhà kính trực tuyến và cam kết carbon xanh.

Đặc biệt, ngày 17/11 sẽ diễn ra 2 sự kiện tâm điểm, đó là "Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới" và Công bố sáng kiến “Đối tác Chuỗi giá trị nông nghiệp- thực phẩm thông minh với khí hậu và có trách nhiệm”…

Thông qua chuỗi sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp phát triển gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và mục tiêu Net Zero 2050 tới bạn bè quốc tế.

Tại hội thảo Pre-COP “Hưởng ứng COP31: Hợp tác đa bên ứng phó với biến đổi khí hậu” mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh những trọng tâm như phát triển kinh tế tuần hoàn, xây dựng nền nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững, huy động tài chính khí hậu và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương đều có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, xác định các ưu tiên và thúc đẩy thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam, đặc biệt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất.

Thứ hai, tăng cường hợp tác đa bên, kết nối các nguồn lực tài chính, công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực. Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022, Việt Nam cam kết giảm 15,8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực trong nước. Mức giảm này có thể đạt 43,5% nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác triển khai Sáng kiến Đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT), sáng kiến lần đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thúc đẩy trong một khuôn khổ COP.