Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp cấp cao các nhà lãnh đạo COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước nguy cơ không đạt được thỏa thuận cuối cùng, sau khi dự thảo mới nhất không đề cập trực tiếp đến nhiên liệu hóa thạch, kéo theo sự phản đối từ Liên minh châu Âu (EU) và các quốc đảo dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng.

Dự thảo do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, hai nước đồng chủ trì hội nghị, đưa ra trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc, nhưng không có sự thỏa hiệp rõ ràng về việc giảm dần sử dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Văn kiện chỉ gián tiếp nhắc lại thỏa thuận đạt được tại COP28 ở Dubai năm 2023 về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhưng không nêu cụ thể các loại nhiên liệu này. Đề xuất cần được gần 200 quốc gia đồng thuận thông qua.

Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Monique Barbut đánh giá dự thảo là bước thụt lùi, trong khi đại diện một số quốc đảo bày tỏ thất vọng. Bất đồng chủ yếu xuất phát từ sự phản đối của các nước sản xuất dầu mỏ và những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, trong đó có Saudi Arabia.

Một quan chức Đức cho biết các nước sản xuất dầu đang phản đối quyết liệt.

Thay vì đưa ra cam kết cụ thể về nhiên liệu hóa thạch, dự thảo nhấn mạnh mục tiêu điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu, theo đó nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng lên 35% vào năm 2035, đồng thời mở rộng năng lượng sạch.

Tuy nhiên, văn kiện không yêu cầu rõ điện sử dụng phải được sản xuất từ các nguồn tái tạo. Hiện khoảng 30% sản lượng điện toàn cầu vẫn đến từ than đá và khoảng 20% từ khí đốt.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Dự thảo cũng đề cập mục tiêu thu giữ, tái sử dụng và lưu trữ 1 tỷ tấn carbon. Tuy nhiên, công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon gây tranh cãi do lo ngại có thể trở thành lý do để tiếp tục đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, thay vì đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, các nước còn bất đồng về việc công bố những báo cáo khoa học tiếp theo của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), cũng như cách ứng phó nguy cơ vượt ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C theo Thỏa thuận Paris.

Một số quốc gia đang phát triển phản đối việc dự thảo loại bỏ mục tiêu tài chính 120 tỷ USD dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các cuộc đàm phán đã kéo dài hơn 40 giờ so với thời hạn dự kiến. Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết quyền quyết định hiện thuộc về các bên tham gia, trong khi phiên họp toàn thể bế mạc liên tục bị hoãn. Nguy cơ thiếu đại biểu khi các đoàn rời Antalya cũng khiến khả năng thông qua thỏa thuận càng trở nên bất định.

COP31 diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và căng thẳng địa chính trị liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Hội nghị COP tiếp theo dự kiến được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào tháng 11/2027./.