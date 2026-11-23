COP31 diễn ra tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hội nghị COP31 đã phải kéo dài thêm 2 ngày so với kế hoạch ban đầu do các bên không thể thu hẹp bất đồng về những nội dung cốt lõi liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính.

Tâm điểm tranh cãi là dự thảo “Hiệp ước Antalya”, văn kiện được xây dựng dưới sự điều phối của Thổ Nhĩ Kỳ và Australia.

Nhiều nước cho rằng dự thảo không đưa ra cam kết đủ rõ ràng về việc giảm dần than đá, dầu mỏ và khí đốt, trong khi đây được xem là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng nóng lên toàn cầu.

EU và Anh cho rằng văn kiện chưa phản ánh đúng mức độ cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời không đáp ứng yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với nhiên liệu hóa thạch.

Một số quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu cũng bày tỏ lo ngại rằng dự thảo chưa đưa ra các cam kết đủ mạnh về cắt giảm phát thải và hỗ trợ ứng phó với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Dự thảo Hiệp ước Antalya tập trung vào các biện pháp như thúc đẩy điện khí hóa, tăng cường tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển và hạn chế mức độ vượt ngưỡng mục tiêu 1,5 độ C của Thỏa thuận Paris.

Văn kiện cũng đề cập tới công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), nhưng nội dung này gây tranh cãi khi nhiều nước cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào CCS có thể làm chậm quá trình giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Một số quốc gia xuất khẩu năng lượng và các nền kinh tế đang phát triển ủng hộ cách tiếp cận linh hoạt hơn, cho rằng các nước cần có không gian để lựa chọn lộ trình chuyển đổi năng lượng phù hợp với điều kiện phát triển của mình.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum thừa nhận hội nghị không thể thông qua thỏa thuận tổng thể do các bên không đạt được đồng thuận.

Theo ông Murat, ban tổ chức đã nỗ lực dung hòa các quan điểm khác nhau nhưng không thể áp đặt một văn kiện khi còn nhiều nước phản đối.

Dù không đạt được tuyên bố chung, COP31 vẫn thông qua một số quyết định riêng lẻ, bao gồm các biện pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi công bằng cho người lao động và cộng đồng chịu ảnh hưởng từ việc giảm phát thải carbon.

Theo The Nation