COP31 bất đồng về ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu
Hội nghị lần thứ 31 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với nhiều bất đồng về cách ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong khi các quốc đảo kêu gọi cắt giảm khí thải khẩn cấp, nhiều nước đang phát triển muốn được hỗ trợ tài chính, thì các quốc gia sản xuất nhiên liệu hóa thạch vẫn bảo vệ việc sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cop31-bat-dong-ve-uu-tien-ung-pho-bien-doi-khi-hau-246261113232958786.htm