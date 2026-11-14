COP31 bất đồng về ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu

Công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) Quantum Systems của Đức vừa xác nhận hệ thống của hãng đã bị tấn công mạng vào cuối tháng 10. Vụ việc đang được điều tra, trong khi quân đội Đức được cho là đã thu hồi một số UAV của công ty để phòng ngừa rủi ro.