Hội nghị COP31 vốn dự kiến kết thúc trong ngày 20/11, song các cuộc thương lượng vẫn rơi vào bế tắc khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung về những nội dung quan trọng trong văn kiện cuối cùng. Các tổ chức môi trường theo dõi hội nghị đã gia tăng sức ép đối với nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, quốc gia đảm nhiệm vai trò điều phối đàm phán, cho rằng tiến trình hội nghị đang thiếu tham vọng trước cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu

Hai vấn đề gây tranh cãi lớn nhất tại COP31 là việc liệu văn kiện cuối cùng có đề cập đến lộ trình chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch - nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu - hay không, cũng như cam kết hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bản dự thảo thỏa thuận được công bố ngày 19/11, các nhà đàm phán đã loại bỏ toàn bộ nội dung đề cập đến việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau khi Arab Saudi cùng một số quốc gia sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn phản đối. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng từ nhiều nước, đặc biệt là những quốc gia đang phải đối mặt trực tiếp với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Chủ tịch COP31 Murat Kurum, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen, và Thư ký điều hành UNFCCC Simon Stiell tham dự một cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị COP31. Ảnh Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Môi trường Panama Juan Carlos Navarro nhấn mạnh, việc một hội nghị COP hoặc văn kiện tổng kết không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch là điều không thể chấp nhận được. Ông khẳng định Panama sẽ không chấp nhận một kết quả như vậy.

Không chỉ vấn đề nhiên liệu hóa thạch, dự thảo thỏa thuận mới nhất còn loại bỏ đề xuất về mục tiêu tài chính trị giá 120 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây vốn là một trong những nội dung được nhiều quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh họ phải đối mặt với những hậu quả ngày càng nặng nề của nước biển dâng, thiên tai cực đoan và suy giảm tài nguyên.

Một phiên bản dự thảo mới dự kiến sẽ sớm được công bố, song triển vọng đạt được những thay đổi đáng kể về nội dung vẫn khá hạn chế. Bộ trưởng Khí hậu Vanuatu Ralph Regenvanu nhận định văn kiện đang được xây dựng khó có thể thể hiện mức độ tham vọng cao như kỳ vọng.

Đối với Vanuatu, quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương đang chịu nguy cơ ngày càng lớn từ nước biển dâng và những cơn bão mạnh, việc đạt được các cam kết quốc tế cụ thể về giảm phát thải và hỗ trợ tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong khi đó, ông Chris Bowen, đại diện Australia giữ vai trò chủ trì đàm phán, cho biết vẫn hy vọng các bên có thể đạt được một thỏa thuận mà tất cả đều có thể chấp nhận. Ông thừa nhận các quốc gia có những quan điểm khác biệt sâu sắc, song nhấn mạnh không bên nào đề nghị từ bỏ đàm phán.

Theo ông Bowen, những mục tiêu có ý nghĩa thường không dễ dàng đạt được. Vì vậy, các bên cần tiếp tục đối thoại và tìm kiếm giải pháp dung hòa thay vì rời khỏi bàn thương lượng.

Trên thực tế, việc các hội nghị COP phải kéo dài quá thời hạn dự kiến không phải hiện tượng mới. Trong những năm gần đây, các cuộc đàm phán thường xuyên vượt quá thời hạn chính thức hơn 24 giờ do yêu cầu đạt được đồng thuận giữa số lượng lớn quốc gia có lợi ích và ưu tiên khác nhau.

Công nghệ thu giữ carbon gây tranh cãi

Một nội dung khác làm gia tăng bất đồng tại COP31 là việc đưa công nghệ loại bỏ khí nhà kính khỏi khí quyển vào dự thảo thỏa thuận. Văn kiện hiện tại thừa nhận nguy cơ nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng mục tiêu đã đề ra, đồng thời khuyến khích đẩy nhanh triển khai các công nghệ có khả năng loại bỏ khí nhà kính nhằm từng bước đưa nhiệt độ toàn cầu giảm trở lại.

Tuy nhiên, một số đoàn đại biểu cho rằng việc nhấn mạnh các giải pháp công nghệ như thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) có thể tạo điều kiện để các quốc gia tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, thay vì tập trung vào quá trình chuyển đổi năng lượng và cắt giảm phát thải ngay từ nguồn.

Ông Bob Natifu, Ủy viên về biến đổi khí hậu và thị trường carbon của Uganda, cho rằng việc đưa CCUS vào văn kiện có thể khiến các nước phát triển tiếp tục sản xuất dầu mỏ và khí đốt với lập luận rằng công nghệ này sẽ xử lý lượng khí thải phát sinh. Trong khi đó, các nước đang phát triển lại được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo. Theo ông, cách tiếp cận này chưa bảo đảm sự cân bằng về trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các quốc gia.

Tranh luận trên phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các nước về lộ trình chuyển đổi năng lượng. Một bên nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi bên kia muốn duy trì khả năng khai thác các nguồn năng lượng truyền thống, đồng thời tận dụng công nghệ mới để giảm lượng phát thải.

Trong các bài phát biểu chính thức tại hội nghị, Arab Saudi và Venezuela, hai thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đều đề cập đến vai trò của nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Quan điểm này tiếp tục cho thấy những khác biệt đáng kể giữa các nhóm quốc gia trong việc xác định lộ trình bảo đảm an ninh năng lượng gắn với mục tiêu khí hậu.

Giám đốc tổ chức nghiên cứu khí hậu Power Shift Africa Mohamed Adow bày tỏ thất vọng trước tiến trình đàm phán. Ông cho rằng những tuyên bố lạc quan về kết quả hội nghị không phản ánh đúng mức độ tham vọng còn thiếu trong dự thảo thỏa thuận.

Áp lực gia tăng khi thế giới đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng 1,5 độ C

Những bất đồng tại COP31 diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu đang chịu sức ép từ nhiều yếu tố. Xung đột vũ trang và chi phí sinh hoạt gia tăng khiến vấn đề khí hậu phải cạnh tranh sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách cũng như công chúng.

Đáng chú ý, Mỹ - quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính tích lũy lớn nhất trong lịch sử - tiếp tục vắng mặt tại hội nghị năm thứ hai liên tiếp. Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt hợp tác của Washington trong lĩnh vực khí hậu, đồng thời gọi hiện tượng nóng lên toàn cầu là một “trò lừa bịp”.

Sự vắng mặt của Mỹ được xem là một yếu tố gây thêm khó khăn cho nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán đòi hỏi sự tham gia và cam kết của những nền kinh tế lớn có vai trò quan trọng trong phát thải khí nhà kính.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng trước, thế giới đang đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng nhiệt độ tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là ngưỡng mà các quốc gia đã nhất trí theo đuổi nỗ lực kiểm soát trong khuôn khổ Hiệp định Paris năm 2015.

Ngưỡng 1,5 độ C được xem là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Việc thế giới có nguy cơ vượt qua giới hạn này càng làm gia tăng yêu cầu đối với các chính phủ trong việc cắt giảm phát thải, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng và tăng cường hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, những diễn biến tại COP31 cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu khí hậu toàn cầu và khả năng thống nhất các biện pháp thực hiện vẫn còn đáng kể. Việc nhiên liệu hóa thạch bị loại khỏi dự thảo thỏa thuận, cùng với sự thiếu vắng các cam kết tài chính cụ thể và tranh cãi về vai trò của công nghệ thu giữ carbon, đang đặt ra thách thức đối với nỗ lực xây dựng một văn kiện có tính hành động cao.