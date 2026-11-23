Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch khiến đàm phán bế tắc

COP31 quy tụ đại diện gần 200 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế, giới khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy thực hiện các cam kết khí hậu, trong đó trọng tâm là mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, hội nghị đã khép lại trong bế tắc khi các bên không thể thông qua văn kiện chính trị chung, dự kiến mang tên "Thỏa thuận Antalya". Theo Reuters, đây là lần đầu tiên kể từ Hội nghị COP15 tại Copenhagen năm 2009, tiến trình đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc kết thúc mà không đạt được đồng thuận về một văn kiện chung ở cấp độ này.

Tranh cãi tập trung vào cách đề cập lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Trong dự thảo ban đầu công bố ngày 16/11, nhóm chủ tịch hội nghị do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đảm nhiệm đã đề xuất tái khẳng định cam kết chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch được thông qua tại COP28 năm 2023 ở Dubai. Tuy nhiên, đến dự thảo ngày 19/11, nội dung đề cập trực tiếp đến nhiên liệu hóa thạch bị loại bỏ, chỉ còn dẫn chiếu gián tiếp tới những cam kết trước đó.

Theo Al Jazeera, Ảrập Xêút và một số quốc gia sản xuất dầu khí lớn phản đối việc đưa nội dung này vào văn kiện. Các nước này cho rằng cần duy trì nhiều lựa chọn năng lượng, bảo đảm an ninh nguồn cung và tránh những tác động tiêu cực đối với kinh tế, đời sống người dân. Đại diện Nga cảnh báo việc cắt giảm nguồn cung dầu khí quá nhanh có thể dẫn đến thiếu hụt năng lượng, biến động giá và gia tăng tình trạng nghèo năng lượng.

Ở chiều ngược lại, EU cùng một nhóm quốc gia do Pháp và Panama dẫn đầu cho rằng dự thảo không đủ tham vọng khi thiếu nội dung trực tiếp về nhiên liệu hóa thạch. Đại diện Ireland, phát biểu thay mặt EU tại phiên bế mạc, khẳng định không thể ủng hộ một văn kiện không đề cập đến nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các quốc đảo dễ bị tổn thương trước nước biển dâng bày tỏ quan ngại rằng lợi ích và tiếng nói của họ chưa được quan tâm thỏa đáng.

Nỗ lực tìm kiếm đồng thuận không thành

Những bất đồng kéo dài khiến các cuộc thương lượng vượt quá thời hạn bế mạc dự kiến hơn 40 giờ. Ngày 22/11, Chủ tịch COP31 Murat Kurum, Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ, thừa nhận các bên không thể thống nhất thông qua văn kiện do nhóm chủ tịch đề xuất. Ông cho biết ban chủ tọa đã nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung nhưng không thể áp đặt một văn bản khi vẫn còn những quốc gia phản đối.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum phát biểu trong phiên họp toàn thể tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP/Khalil Hamra.

Không chỉ vấn đề nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu tiếp tục là một điểm nghẽn lớn. Các nước đang phát triển yêu cầu những quốc gia phát triển thực hiện trách nhiệm hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực, qua đó giúp các nền kinh tế dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện chuyển dịch năng lượng. Trong khi đó, khoảng cách về trách nhiệm đóng góp, quy mô nguồn lực và phương thức triển khai vẫn chưa được thu hẹp đáng kể.

Kết quả COP31 còn phản ánh tác động của bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới. Những căng thẳng quốc tế, biến động thị trường năng lượng và áp lực chi phí sinh hoạt khiến nhiều chính phủ phải cân nhắc thận trọng hơn giữa mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, các cảnh báo về nắng nóng cực đoan, băng tan, lũ lụt và những hiện tượng thời tiết bất thường chưa đủ tạo ra sức ép chính trị cần thiết để các bên vượt qua khác biệt.

Dù không đạt được thỏa thuận chung, sự đổ vỡ của đàm phán tại Antalya không đồng nghĩa với việc các cam kết đã được thông qua tại những kỳ COP trước bị xóa bỏ. Tuy nhiên, việc không thể tái khẳng định rõ ràng lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch được xem là bước lùi về mặt chính trị, nhất là khi tại COP28, lần đầu tiên các quốc gia đã đạt đồng thuận về định hướng này.

Tại phiên bế mạc, Thư ký điều hành UNFCCC Simon Stiell bày tỏ thất vọng khi COP31 không đạt được đồng thuận về các quyết định do Chủ tịch hội nghị đề xuất; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cải thiện quy trình đàm phán và tăng cường tính minh bạch, bao trùm trong các kỳ COP tiếp theo.

Ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Ảnh: UN Climate Change.

Củng cố hợp tác, chuyển cam kết thành hành động

Kết quả COP31 đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin và trách nhiệm chung giữa các quốc gia. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc thiếu đồng thuận không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán đa phương mà còn có nguy cơ làm chậm quá trình triển khai các giải pháp ứng phó trên thực tế.

Thách thức đặt ra là cần dung hòa yêu cầu giảm phát thải với bảo đảm an ninh năng lượng, quyền phát triển và công bằng giữa các quốc gia. Các nước phát triển cần thể hiện trách nhiệm đi đầu thông qua việc thực hiện đầy đủ cam kết tài chính, hỗ trợ công nghệ và nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển. Đồng thời, mỗi quốc gia cần xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù năng lượng của mình.

COP31 cũng cho thấy tiến trình khí hậu toàn cầu cần cải thiện phương thức đàm phán, tăng cường đối thoại và bảo đảm tiếng nói của các nhóm quốc gia, nhất là những nước chịu tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Hướng tới COP32, nhiệm vụ không chỉ là khôi phục đồng thuận chính trị mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và thực thi.

Việc hội nghị kết thúc mà không đạt được văn kiện chung là một kết quả đáng tiếc, song cũng là lời cảnh báo về giới hạn của hợp tác khí hậu nếu các quốc gia đặt khác biệt lợi ích trước trách nhiệm chung. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đòi hỏi không chỉ những tuyên bố mạnh mẽ, mà còn cần quyết tâm chính trị, nguồn lực và hành động thực chất của tất cả các bên.