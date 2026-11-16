COP31: Anh, Na Uy và Canada ra mắt sáng kiến huy động 10 tỷ USD tài chính khí hậu

Trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ công trực tiếp gặp nhiều giới hạn, việc các định chế liên kết để chia sẻ rủi ro và dùng vốn nhà nước làm đòn bẩy thu hút dòng vốn tư nhân được đánh giá là giải pháp khả thi. Ảnh: UNFCCC

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 31 (COP31), các định chế tài chính phát triển của Anh, Na Uy và Canada đã chính thức công bố một sáng kiến chung nhằm huy động nguồn vốn lên tới 10 tỷ USD cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại các thị trường mới nổi từ nay đến năm 2030.

Sáng kiến này được công bố bên lề Hội nghị COP31 đang diễn ra tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng kiến được hiện thực hóa thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) giữa ba tổ chức tài chính do nhà nước hậu thuẫn gồm: Định chế Tài chính Phát triển Anh (British International Investment - BII), Quỹ Đầu tư cho các nước đang phát triển của Na Uy (Norfund) và Định chế Tài chính Phát triển Canada (FinDev Canada).

Dưới khuôn khổ hợp tác mới, ba bên sẽ thiết lập cơ chế chia sẻ danh mục dự án tiềm năng, phối hợp chặt chẽ trong khâu thẩm định đầu tư (due diligence), đồng đầu tư vào các thương vụ trọng điểm cũng như chuẩn hóa phương pháp đo lường tác động khí hậu.

Thế giới đang cạn dần thời gian và buộc phải đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu để kiềm chế khủng hoảng khí hậu. Sự hợp tác này cùng tham vọng chung của Norfund, BII và FinDev Canada là đóng góp thiết thực nhằm biến hội nghị thượng đỉnh khí hậu năm nay thành hành động thực chất để đạt được thành công".

Ông Åsmund Aukrust Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy

Theo cấu trúc tài chính được công bố, mục tiêu 10 tỷ USD không chỉ sử dụng nguồn vốn ngân sách của ba định chế mà bao gồm cả dòng vốn từ khu vực tư nhân mà các đối tác kỳ vọng sẽ huy động, kích hoạt thêm. Nguồn lực này sẽ tập trung đổ vào các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu cho quá trình chuyển dịch xanh tại các nền kinh tế mới nổi, bao gồm: năng lượng tái tạo, hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối, công nghệ lưu trữ năng lượng, nhiên liệu bền vững và khử carbon trong sản xuất công nghiệp.

Động thái hợp lực của ba tổ chức phương Tây diễn ra giữa lúc chủ đề tài chính khí hậu tiếp tục là tâm điểm tranh luận gay gắt tại COP31 — hội nghị được nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ định vị là "COP của thực thi" (diễn ra từ ngày 9 đến 20/11).

Trên thực tế, các quốc gia nghèo và những nước chịu tổn thương nặng nề nhất bởi thiên tai do biến đổi khí hậu đang đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết về việc giải ngân tiền mặt. Tuy nhiên, nỗ lực này vấp phải nhiều lực cản khi chính phủ các nước phương Tây có xu hướng thắt chặt ngân sách viện trợ công để ưu tiên cho bài toán an ninh quốc gia và áp lực chi phí sinh hoạt trong nước.

Dữ liệu từ Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho thấy khoảng trống tài chính cho thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu đang ở mức "thiếu hụt nghiêm trọng",trong khi các khoản hỗ trợ hiện tại chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với thiệt hại thực tế.

Phát biểu tại phiên thảo luận ngày 13/11 tại Antalya, lãnh đạo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Liên hợp quốc (UNFCCC) cũng nhắc lại mục tiêu huy động 300 tỷ USD mỗi năm (từng được thiết lập từ COP29 với vai trò dẫn dắt của các nước phát triển), đồng thời khẳng định dòng tài chính khí hậu phải được triển khai nhanh hơn và thực chất hơn để giúp các quốc gia thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ công trực tiếp gặp nhiều giới hạn, việc các định chế như BII, Norfund và FinDev Canada liên kết để chia sẻ rủi ro và dùng vốn nhà nước làm đòn bẩy thu hút dòng vốn tư nhân được đánh giá là giải pháp khả thi.

Với việc FinDev Canada vừa được Chính phủ Canada cấp thêm vốn mới cho Chiến lược Huy động Khí hậu và Norfund đang vận hành Quỹ Đầu tư Khí hậu Na Uy, sáng kiến của ba nước được kỳ vọng sẽ rút ngắn quy trình phê duyệt và đưa nguồn vốn quy mô lớn vào các dự án năng lượng sạch, lưu trữ điện tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong giai đoạn bản lề đến năm 2030.