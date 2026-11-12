COP31: Anh bổ nhiệm đặc phái viên chuyên trách an ninh khí hậu

Thủ tướng Anh Andy Burnham . (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 12/11, Thủ tướng Anh Andy Burnham công bố quyết định bổ nhiệm đặc phái viên chuyên trách an ninh khí hậu, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với những tác động ngày càng lớn của tình trạng Trái Đất ấm lên.

Nhiều quốc gia đã có đặc phái viên về khí hậu kiêm nhiệm các vấn đề an ninh khí hậu, song đây là lần đầu tiên trên thế giới một đặc phái viên được bổ nhiệm để chuyên trách lĩnh vực này.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP31) đang diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Burnham cho biết ông đã dành 3 tuần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ để ứng phó với những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Anh hồi mùa Hè vừa qua.

Thủ tướng Anh cho biết từ thời điểm đó, ông đã quyết định tham dự hội nghị để thể hiện vai trò của Anh trong góp phần thúc đẩy mối quan tâm về khí hậu.

Ông Burnham cũng là nhà lãnh đạo duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tham dự hội nghị.

Nhấn mạnh biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quốc gia, Thủ tướng Burnham công bố bổ nhiệm bà Madeleine Alessandri làm đại diện đặc biệt đầu tiên của Anh về an ninh khí hậu. Bà Alessandri từng đứng đầu cơ quan tình báo hỗn hợp của Anh, cơ quan cung cấp thông tin đánh giá các mối đe dọa an ninh cho các bộ trưởng.

Trong một tuyên bố, bà Alessandri cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan trong chính phủ và đối tác quốc tế để nâng cao hiểu biết về các mối đe dọa liên quan đến khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu và chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức trong tương lai.

Anh và các nước Tây Âu vừa trải qua mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiều đợt nắng nóng và cháy rừng liên tiếp. Nắng nóng khiến số ca tử vong tại châu Âu cao hơn mức thông thường hàng chục nghìn trường hợp. Anh hiện có Bộ trưởng phụ trách khí hậu Katie White, người cũng đang có mặt tại Antalya để tham gia các cuộc đàm phán COP31, dự kiến kết thúc ngày 20/11.

Đánh giá về quyết định trên của Anh, chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu khí hậu E3G Cosima Cassel cho rằng quyết định của Anh thể hiện sự quan tâm tương xứng với tầm quan trọng của vấn đề và các chính phủ khác nên cân nhắc mô hình tương tự.

Trong khi đó, Tổ chức môi trường Greenpeace cũng hoan nghênh quyết định trên, cho rằng biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng các nguy cơ khác.

Bà Ami McCarthy, phụ trách các vấn đề chính trị tại Greenpeace Anh, cho rằng những quyết định của Thủ tướng trong những tuần và tháng tới sẽ cho thấy các cam kết trong bài phát biểu có được chuyển thành hành động thực tế hay không./.