COP17 tìm giải pháp tài chính cho bảo vệ thiên nhiên

Tại phiên họp, Bộ trưởng Môi trường Armenia Hambardzum Matevosyan được bầu làm Chủ tịch COP17.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh áp lực tài chính, xung đột và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây khó khăn cho các nỗ lực bảo vệ thiên nhiên.

Quang cảnh lễ khai mạc COP17 tại Yerevan, Armenia ngày 18-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hội nghị ghi nhận lời kêu gọi các chính phủ cải tổ chính sách trợ cấp cho những ngành gây tổn hại môi trường, trong đó có khai thác nhiên liệu hóa thạch và nông nghiệp công nghiệp.

Thư ký điều hành Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) Astrid Schomaker cho rằng, những khoảng trống lớn nhất trong thực hiện các mục tiêu toàn cầu nằm ở các lĩnh vực đòi hỏi chuyển đổi sâu rộng về kinh tế - xã hội, đặc biệt là cải cách trợ cấp.

Còn Bộ trưởng Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu nhấn mạnh sự cần thiết phải cắt giảm các ưu đãi gây tổn hại đến đa dạng sinh học.

Theo Liên hợp quốc, dù các nước đã cam kết từ năm 2022 giảm ít nhất 500 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030 đối với những khoản trợ cấp có hại cho thiên nhiên, tiến triển đến nay vẫn rất hạn chế.

Khoảng 2.600 tỷ USD ngân sách mỗi năm vẫn được dành cho các hoạt động gây suy thoái đa dạng sinh học (như khai thác khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch và canh tác thâm canh), cao gấp khoảng 30 lần nguồn chi cho bảo vệ và phục hồi thiên nhiên.

Bà Celine Beaulieu, đại diện Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF), kêu gọi các nước chuyển hướng dòng vốn hiện có, không thể vừa đầu tư bảo vệ thiên nhiên, vừa tài trợ cho những hoạt động phá hoại thiên nhiên.

Trong khi đó, bà An Lambrechts thuộc tổ chức Greenpeace cảnh báo các quyết định tại COP17 chỉ có ý nghĩa khi được chính phủ thực hiện bằng hành động cụ thể trong nước.

Bên cạnh cải cách trợ cấp, hội nghị tập trung tìm giải pháp khắc phục thiếu hụt tài chính cho bảo tồn thiên nhiên, nhất là tại các nước đang phát triển có hệ sinh thái đa dạng. Các bên cũng thảo luận cách huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ các mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học.

Theo báo cáo được Liên hợp quốc công bố trước hội nghị, gần như toàn bộ 23 mục tiêu đa dạng sinh học đến năm 2030 đều đang chệch hướng. Các mục tiêu này được thông qua năm 2022 nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học trên toàn cầu.