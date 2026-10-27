COP17: Đàm phán vẫn bế tắc khi bước vào giai đoạn cuối

Gần 200 quốc gia vẫn chưa đạt đồng thuận về nhiều vấn đề then chốt, đặc biệt là nguồn tài chính để thực hiện các mục tiêu bảo vệ thiên nhiên đến năm 2030.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Yerevan, Armenia ngày 18/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nước đang nỗ lực điều chỉnh tiến độ thực hiện cam kết toàn cầu nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy thoái thiên nhiên vào năm 2030. Tuy nhiên, phần lớn mục tiêu trong khuôn khổ này đang chậm tiến độ, trong đó có cam kết bảo vệ 30% diện tích đất liền và đại dương, cũng như cắt giảm các khoản chi ngân sách gây tổn hại đến môi trường.

Sau một tuần đàm phán căng thẳng, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề lớn, trong đó có cách thức thu hẹp khoảng thiếu hụt tài chính để thực hiện các cam kết về đa dạng sinh học.

Chủ tịch COP17 Hambardzum Matevosyan, đồng thời là Bộ trưởng Môi trường Armenia, cho biết ông đang nỗ lực thu hẹp khác biệt giữa các bên. Ông ghi nhận một số tiến triển ban đầu, trong đó có việc thông qua các quyết định bước đầu và những cam kết tài chính trị giá hàng trăm triệu USD dành cho thiên nhiên.

Bộ trưởng Môi trường Canada Julie Dabrusin ghi nhận các bên tham gia thể hiện thiện chí hợp tác, song vẫn còn nhiều việc phải làm. Bà nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi tiến trình đàm phán và kỳ vọng các nước phối hợp hành động để bảo vệ thiên nhiên.

Trả lời báo giới, bà Anna Ducros thuộc Viện Môi trường và Phát triển quốc tế (IIED) có trụ sở tại Vương quốc Anh, dù tiến trình đàm phán chính thức chưa có nhiều đột phá, nhưng một số nước vẫn đạt được một số tiến triển thông qua các hoạt động trao đổi bên lề. Cụ thể, ngày 26/10, một nhóm quốc gia, trong đó có Pháp, Colombia và Fiji, cam kết thúc đẩy cải cách các chính sách trợ cấp và hỗ trợ của chính phủ đối với những ngành, lĩnh vực gây tổn hại đến thiên nhiên. Đây là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất tại hội nghị. Hiện các chính phủ trên thế giới vẫn chi khoảng 2.400 tỷ USD mỗi năm để trợ cấp cho những ngành như nhiên liệu hóa thạch, trong khi tiến độ cắt giảm hỗ trợ đối với các lĩnh vực này còn hạn chế. Trong khi đó, các nước châu Âu đang thúc đẩy yêu cầu những nền kinh tế mới nổi có tiềm lực tài chính lớn đóng góp nhiều hơn cho nguồn tài chính toàn cầu về đa dạng sinh học.

Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc Inger Andersen kêu gọi các đại biểu tập trung vào những ưu tiên quan trọng và sử dụng hiệu quả thời gian còn lại để thúc đẩy đàm phán.

Các bộ trưởng chính phủ dự kiến nhóm họp vào ngày 27/10 nhằm tháo gỡ bế tắc, trong bối cảnh sức ép đạt được thỏa thuận có tính ràng buộc gia tăng trước khi hội nghị kết thúc vào ngày 30/10.