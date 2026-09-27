CoolKid xin lỗi sau tranh cãi về hình ảnh trên sóng Tinh Hà 'Say Hi'

Tối 26/9, sau khi tập mới của Tinh Hà “Say Hi” lên sóng, một phân cảnh hậu trường có sự xuất hiện của CoolKid nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về hành động của nam rapper cũng như ý thức giữ gìn hình ảnh khi tham gia chương trình truyền hình. Trước những phản ứng từ khán giả, CoolKid đã đăng tải lời xin lỗi vào trưa 27/9.

Trong bài viết trên trang cá nhân, CoolKid nhìn nhận cách hành xử của mình tại nơi làm việc chưa phù hợp, đồng thời khẳng định không muốn tìm lý do để giải thích hay biện minh cho sự việc.

CoolKid gửi lời xin lỗi đến khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình trong suốt hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”, đặc biệt là những người hâm mộ SuKem. Bên cạnh đó, nam rapper cũng gửi lời xin lỗi đến ê-kíp sản xuất chương trình và các nghệ sĩ đã đồng hành cùng mình.

Nam rapper cho biết sẽ nghiêm túc tiếp nhận những góp ý, nhìn nhận lại bản thân và cẩn trọng hơn trong hành động cũng như hình ảnh thời gian tới. Anh cũng mong những người yêu thương mình không vì sự việc mà xảy ra tranh cãi với những ý kiến góp ý từ cộng đồng mạng.

Cùng ngày, phía quản lý của CoolKid cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc. Ê-kíp gửi lời xin lỗi đến khán giả, ban tổ chức chương trình và các nghệ sĩ liên quan, đồng thời thừa nhận chưa kịp thời nhắc nhở, quản lý sát sao để xảy ra sự việc đáng tiếc. Phía quản lý cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu góp ý, chú trọng hơn đến việc giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ và tuân thủ các quy định tại nơi làm việc.

Lời xin lỗi của CoolKid xuất hiện khi Tinh Hà “Say Hi” đang bước vào chặng cuối, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau những phản ứng trái chiều, cách nam rapper tiếp nhận góp ý và thể hiện sự thay đổi trong thời gian tới cũng là điều được người hâm mộ chú ý.