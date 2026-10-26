CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

CoolKid đảm nhận phần cuối chương hai với ba ca khúc 1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách, Sau cơn mưa và Chịu cách mình nói thua. Ngay khi nam rapper Cao Bằng xuất hiện trên bàn nâng đã khiến hàng nghìn khán giả có mặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông vỡ òa.

Hàng nghìn khán giả đã khản cổ hò reo cổ vũ theo mỗi bài hát của nam rapper. Suốt ba tiết mục, khán giả cùng hòa giọng, tạo thành dàn bè đông đảo cho phần trình diễn.

Giữa các bài hát, CoolKid giao lưu với khán giả. Những lời trêu khán giả khiến fan không ngừng hét tên, bày tỏ sự yêu mến dành cho nam ca sĩ. CoolKid tên thật Hoàng Lê Bảo Minh, 23 tuổi, quê Cao Bằng, là người dân tộc Tày. Anh đam mê âm nhạc từ bé, từng muốn trở thành idol giống các ngôi sao Hàn Quốc.

Năm 2024, anh gây chú ý tại Rap Việt, vào đến chung kết, có nhiều ca khúc triệu view như Nắng, Love Somebody. Rời cuộc thi, CoolKid phát hành các sản phẩm như Bận tâm, Flavour, Sau cơn mưa (kết hợp Rhyder), đều tạo hiệu ứng tốt.

Cách đây hai năm trên sân khấu Rap Việt, anh nhận lời khen của B Ray, Karik, Big Daddy về khả năng rap melody, xử lý giai điệu linh hoạt cùng màu sắc âm nhạc hiện đại, cập nhật xu hướng.

Trước khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, CoolKid từng làm nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi dưỡng đam mê. Anh đi hát bè, dựng bè trong phòng thu cho người khác để học hỏi, trau dồi thêm chuyên môn.

CoolKid còn từng chạy xe giao hàng với thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Anh kể có hôm xe bị hỏng, chi phí sửa chữa cao gấp đôi số tiền kiếm được trong ngày nhưng không bỏ cuộc.

CoolKid nói từng dùng khoản thu nhập đầu tiên để mua pizza, spaghetti và gà rán. Hiện nay cuộc sống của nam rapper đỡ chật vật hơn nhờ chạy show, làm nhạc đều.

CoolKid nói nhận được sự động viên của gia đình trong hành trình làm nghề. Anh kể lúc đầu gia đình từng cho rằng con đường viết rap mà anh lựa chọn sẽ khó phát triển.

Hàng nghìn khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông hò reo, hát bè theo CoolKid. Trước đó trưa 25/10, anh cũng đội nắng tổng duyệt. Nhiều fan hâm mộ theo sát lịch trình cổ vũ nam ca sĩ. Tối qua trong đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, fan của CoolKid bám rào từ sớm để giành chỗ ngồi cánh gần sân khấu nhất.