Conte lên tiếng về khả năng dẫn dắt MU

Conte được đồn thổi sẽ trở thành HLV mới của MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, Conte đã lên tiếng sau khi được nhắc đến như ứng viên hàng đầu thay thế Carrick tại Old Trafford. MU đang khủng hoảng với chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, trong đó có thất bại nặng nề 1-4 trước Como ở Champions League hôm 22/10.

Chiến lược gia người Italy chia tay Napoli hồi tháng 6 sau khi giúp đội bóng giành chức vô địch Serie A mùa giải 2024/25. Kể từ đó, tương lai của ông liên tục được đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, Conte khẳng định chưa có cuộc đàm phán nào tiến triển đáng kể.

“Tên tôi đã được liên hệ với nhiều CLB, nhưng hiện tại không có cuộc đàm phán nào tiến đến giai đoạn nâng cao”, Conte tuyên bố. Cựu HLV Chelsea cho biết ông sẽ dành thời gian cân nhắc thời điểm trở lại công việc. Quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra khi các điều kiện phù hợp.

Conte cũng bác bỏ những thông tin cho rằng ông đòi hỏi mức lương cao, muốn nắm toàn quyền kiểm soát hoặc khiến các CLB e ngại vì cá tính mạnh. Nhà cầm quân 57 tuổi nhấn mạnh những nhận định này chưa có cơ sở cụ thể. Theo Conte, nếu cơ hội thực sự xuất hiện, ông sẽ thảo luận trực tiếp với CLB liên quan để tìm kiếm thỏa thuận phù hợp cho cả hai bên.

Trong khi đó, tương lai của Carrick ngày càng bất ổn. MU mới thắng 2 trong 11 trận mùa này. Đội bóng chưa thể tìm lại phong độ kể từ chiến thắng 5-2 trước Ipswich hồi tháng 8. Hai trận gặp Bournemouth và Chelsea sắp tới được xem là những thử thách quan trọng với nhà cầm quân người Anh.

Conte là ứng viên giàu kinh nghiệm nếu MU quyết định thay tướng. Ông từng giúp Chelsea vô địch Premier League mùa 2016/17 và giành FA Cup một năm sau đó. Tại Napoli, ông tiếp tục chứng minh năng lực bằng chức vô địch Serie A. Dù vậy, phát biểu mới nhất của Conte cho thấy ông chưa vội trở lại băng ghế huấn luyện, bất chấp sức nóng quanh chiếc ghế của Carrick tại Old Trafford.

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