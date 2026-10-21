Container Việt Nam (VSC) rót vốn vào Eximbank (EIB), duy trì dư nợ vay gần 2.900 tỷ đồng

Trở thành cổ đông lớn sau quý 2 năm 2026

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) vừa thực hiện cập nhật danh sách các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là sự xuất hiện lần đầu tiên của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã VSC). Theo số liệu công bố, Viconship hiện đang trực tiếp nắm giữ hơn 18,7 triệu cổ phiếu EIB, tương đương tỷ lệ 1,01% vốn điều lệ của ngân hàng. Các cá nhân và tổ chức có liên quan đến Viconship cũng đang sở hữu gần 1,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,07% vốn.

Việc Viconship xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của Eximbank là diễn biến rất mới. Đối chiếu với báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của Viconship, danh mục đầu tư chứng khoán kinh doanh của công ty cảng biển này hoàn toàn không ghi nhận khoản đầu tư nào vào cổ phiếu EIB tính đến thời điểm ngày 30/06/2026. Dữ liệu này cho thấy khối lượng hơn 18,7 triệu cổ phiếu EIB đã được Viconship thực hiện giải ngân mua gom trong khoảng thời gian từ đầu quý 3 đến nay.

Dư nợ vay dài hạn tại Eximbank lên tới 2.856 tỷ đồng

Không chỉ đóng vai trò là cổ đông nắm giữ trên 1% vốn, Viconship còn đang là một đối tác tín dụng lớn của Eximbank. Báo cáo tài chính soát xét bán niên cho thấy tính đến ngày 30/06/2026, dư nợ vay dài hạn của Viconship tại ngân hàng này lên tới gần 2.856 tỷ đồng. Nguồn vốn vay quy mô lớn được doanh nghiệp cảng biển sử dụng để tài trợ cho hàng loạt thương vụ M&A và đầu tư mở rộng năng lực cốt lõi. Cụ thể, dòng vốn được phân bổ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng Nam Hải Đình Vũ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Harbour City, góp vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Lines, mua sắm tàu biển và các thiết bị phục vụ kinh doanh.

Về chính sách lãi suất, các khoản vay của Viconship tại Eximbank được áp dụng mức lãi suất ban đầu dao động từ 7% đến 10% mỗi năm tùy thuộc vào từng hợp đồng cụ thể. Chẳng hạn, một số khoản vay được áp dụng mức 7% mỗi năm trong vòng 12 đến 24 tháng đầu tiên, sau đó điều chỉnh theo lãi suất cơ sở của ngân hàng cộng thêm biên độ 2,5 điểm phần trăm. Khoản vay 400 tỷ đồng để góp vốn vào Hải An Green Shipping Lines chịu mức lãi suất ban đầu 7,55% mỗi năm trong 12 tháng. Riêng hai khoản vay phục vụ việc nhận chuyển nhượng vốn tại Harbour City áp dụng mức lãi suất 10% mỗi năm trong 5 đến 6 tháng đầu trước khi chuyển sang cơ chế thả nổi.

Để đảm bảo cho khối nợ ngàn tỷ này, Viconship đã thế chấp một lượng lớn tài sản giá trị cao. Danh mục tài sản đảm bảo bao gồm 51% cổ phần của Viconship tại Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (mã VGR), toàn bộ phần vốn góp tại Cảng Nam Hải Đình Vũ cùng nhiều tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án, tàu biển và hệ thống máy móc thiết bị đang vận hành.