Container Việt Nam (VSC): Phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu, thế chấp bằng vốn góp tại doanh nghiệp viễn dương

Huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán VSC) vừa chính thức công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026. Đợt huy động vốn này có tổng giá trị tính theo mệnh giá lên tới 2.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức phát hành sẽ diễn ra ngay trong quý IV năm 2026.

Theo phương án chi tiết được thông qua, đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu không phải là khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với các nhà đầu tư sở hữu. Mỗi trái phiếu sẽ có mệnh giá 100 triệu đồng với kỳ hạn kéo dài 36 tháng. Lô trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của chính doanh nghiệp phát hành hoặc của bên thứ ba phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Việc huy động nguồn vốn lớn qua kênh trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp giai đoạn cuối năm. Toàn bộ số tiền 2.500 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán sẽ được doanh nghiệp sử dụng hoàn toàn cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại, giúp công ty giãn áp lực thanh khoản và tối ưu hóa chi phí vốn trong dài hạn.

Thế chấp phần vốn góp và cấp tín dụng cho công ty thành viên

Để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Lines làm tài sản cầm cố. Phần vốn góp này có giá trị 967,8 tỷ đồng, thuộc sở hữu hợp pháp của công ty mẹ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Lines là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, có trụ sở đặt tại tầng 3 tòa nhà Hải An trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải thuộc Thành phố Hải Phòng. Đơn vị này được thành lập vào tháng 8 năm 2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm Công ty Cổ phần Container Việt Nam nắm giữ 60% vốn và Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An nắm giữ 40% vốn.

Theo bản cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất vào ngày 18/9/2026, quy mô vốn điều lệ của Hải An Green Shipping Lines đã được nâng lên mức 1.613 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ sở hữu vẫn được giữ nguyên khi Công ty Cổ phần Container Việt Nam góp 967,8 tỷ đồng tương đương 60% và Vận tải và Xếp dỡ Hải An góp 645,2 tỷ đồng tương đương 40%.

Cùng với kế hoạch dùng vốn góp làm tài sản thế chấp, Công ty Cổ phần Container Việt Nam cũng vừa chấp thuận chủ trương cấp giới hạn tín dụng cho Hải An Green Shipping Lines vay tối đa 120 tỷ đồng. Khoản vay sẽ được giải ngân một hoặc nhiều lần dựa trên đề nghị thực tế từ bên đi vay để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả đến hạn. Mức lãi suất và thời hạn vay cụ thể sẽ được hai bên đàm phán và thỏa thuận chi tiết. Người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ được ủy quyền toàn quyền quyết định các điều khoản và ký kết hợp đồng cho vay trên cơ sở bảo vệ tối đa lợi ích của doanh nghiệp.