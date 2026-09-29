Container Việt Nam (VSC): Loạt lãnh đạo cấp cao bán sạch cổ phiếu trước thềm huy động vốn nghìn tỷ

Ban điều hành đồng loạt bán ra cổ phiếu

Từ ngày 21 đến ngày 24/9/2026, bà Trương Anh Thư, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán VSC trên sàn HoSE) đã thực hiện bán ra 265.100 cổ phiếu VSC. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của bà Thư giảm từ 0,07% xuống mức 0% vốn điều lệ. Cá nhân này hiện chỉ còn giữ lại 25 cổ phiếu do đây là lô lẻ chưa thể thực hiện giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty cũng báo cáo hoàn tất việc bán toàn bộ 250.000 cổ phiếu VSC. Giao dịch được thực hiện trong phiên 24/9/2026. Kết thúc đợt bán ra, ông Thành không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSC nào tại doanh nghiệp.

Trước đó ít ngày, một Phó Tổng giám đốc khác của Viconship là ông Vũ Ngọc Lâm thông báo không thực hiện mua vào 500.000 cổ phiếu VSC như đăng ký từ trước. Nguyên nhân được đưa ra là do cá nhân thay đổi kế hoạch đầu tư. Sau giao dịch không thành công, ông Lâm tiếp tục duy trì sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương đương tỷ lệ 0,027% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu thu về gần 1.872 tỷ đồng

Đầu tháng 9/2026, Viconship đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20 chia 1. Theo đó, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 187 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Đi kèm với việc chia cổ tức, Viconship sẽ chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2 chia 1. Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động đạt gần 1.872 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con thực hiện dự án đầu tư tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh và phần còn lại dùng cho công tác tái cấu trúc tài chính của công ty.

Viconship dự kiến thực hiện hai đợt phát hành này trong khoảng thời gian từ quý ba năm 2026 đến quý một năm tiếp theo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, vốn điều lệ của Viconship sẽ chính thức tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên mức gần 5.803 tỷ đồng.