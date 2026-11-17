Huy động 3.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu, thế chấp vốn tại công ty con

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tiếp nhận báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ từ Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán: VSC). Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2026, doanh nghiệp đã phát hành thành công 25.000 trái phiếu mã VSCL12602 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, thu về tổng cộng 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 04/11/2029 và áp dụng mức lãi suất cố định 11,5% mỗi năm, hoàn toàn không đi kèm các điều khoản mua lại hoặc hoán đổi.

Tài sản bảo đảm cho khoản huy động 2.500 tỷ đồng này là toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Lines. Cụ thể, giá trị thế chấp tính theo mệnh giá đạt 967,8 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ. Phần vốn góp thế chấp bổ sung sẽ bao gồm toàn bộ phần vốn góp tại đơn vị này mà doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu hợp pháp trong tương lai thông qua các giao dịch góp vốn, nhận chuyển nhượng hoặc tái tổ chức doanh nghiệp.

Hoạt động gọi vốn nợ quy mô lớn này tiếp nối đợt phát hành 500 tỷ đồng diễn ra từ ngày 26/08 đến ngày 10/09/2026. Lô trái phiếu mã VSCL12601 gồm 5.000 đơn vị cũng có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất cố định 11% mỗi năm. Để bảo đảm cho nghĩa vụ nợ này, doanh nghiệp đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Cảng Xanh, tương ứng 100% vốn điều lệ có giá trị mệnh giá 110 tỷ đồng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tổng giá trị huy động qua kênh trái phiếu của đơn vị khai thác cảng này đã lên tới 3.000 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng vọt, lợi nhuận 9 tháng đầu năm đi lùi

Sự phình to của quy mô nợ vay đang tạo ra sức ép lớn lên hiệu quả hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy doanh thu thuần đạt gần 935 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức tăng 22%, đạt 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến của các khoản định phí đã làm hao mòn toàn bộ thành quả tăng trưởng doanh thu trong kỳ vận hành.

Nổi bật nhất trên bảng kết quả kinh doanh là chi phí tài chính tăng phi mã 184%, chạm ngưỡng 291 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng nhích thêm 17% lên 95 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng 70% lên gần 108 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8% về 49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 3 vẫn lao dốc 61% so với cùng kỳ, hạch toán ở mức 45 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 2.656 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng gần 14%. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí kéo lợi nhuận trước thuế lũy kế giảm 2% về mức 446 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 4%, dừng lại ở mức 358 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 3 quý vận hành, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho năm tài chính 2026.