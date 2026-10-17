Container Việt Nam (VSC) bơm 120 tỷ đồng cho liên doanh vận tải biển mở rộng đội tàu

Quyết định cấp vốn phục vụ đầu tư và thanh toán

Theo Nghị quyết số 89 năm 2026 vừa được ban hành ngày 16 tháng 10, Công ty Cổ phần Container Việt Nam chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Lines vay với hạn mức tối đa 120 tỷ đồng. Mục đích của quyết định cấp vốn này để bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư, phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con.

Về các điều kiện tín dụng đi kèm, mức lãi suất, thời hạn vay và phương thức hoàn trả khoản nợ sẽ do Container Việt Nam và Hải An Green Shipping Lines trực tiếp thỏa thuận. Khoản tiền vay có thể được giải ngân linh hoạt một lần hoặc chia thành nhiều lần tùy thuộc vào đề nghị thực tế của bên đi vay.

Hội đồng quản trị Container Việt Nam đã giao quyền và ủy quyền toàn bộ cho người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết. Người đại diện sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng cho vay cùng những hồ sơ liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và bảo đảm tối đa lợi ích của doanh nghiệp.

Chiến lược mở rộng đội tàu và kết quả lợi nhuận bán niên

Hải An Green Shipping Lines là doanh nghiệp vận tải biển được Container Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An hợp tác thành lập vào tháng 8 năm 2025. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp này ở mức 1.000 tỷ đồng, trong đó Container Việt Nam nắm giữ tỷ lệ chi phối 60% vốn và Vận tải và Xếp dỡ Hải An sở hữu 40% vốn. Liên doanh này được định hướng phát triển đội tàu container chuyên nghiệp, giúp hai công ty mẹ mở rộng chuỗi giá trị từ khai thác cảng sang lĩnh vực vận tải biển.

Theo kế hoạch đầu tư đã công bố, Hải An Green Shipping Lines hướng tới việc hình thành đội tàu có tổng sức chở khoảng 22.000 TEU trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2028. Quy mô này bao gồm các tàu đã qua sử dụng và hai tàu container đóng mới có sức chở khoảng 7.100 TEU mỗi tàu. Hai phương tiện đóng mới này dự kiến được bàn giao đưa vào khai thác trong năm 2028. Việc cấp khoản vay 120 tỷ đồng diễn ra đúng vào thời điểm liên doanh đang cần nguồn vốn lưu động để triển khai các hoạt động kinh doanh này.

Về kết quả kinh doanh cốt lõi, trong 6 tháng đầu năm 2026, Container Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 1.722 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ mang về khoảng 199 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ngoài việc củng cố hoạt động khai thác cảng truyền thống, doanh nghiệp đang tích cực đa dạng hóa hệ sinh thái kinh doanh thông qua các khoản rót vốn trực tiếp và hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực logistics và vận tải biển.