Constrexim Holdings (CTX) rút hàng trăm tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, dồn lực cho dự án nghỉ dưỡng tại Sapa

Tất toán tiền gửi ngân hàng, tập trung vốn cho dự án Sapa

Trong nửa đầu năm 2026, bức tranh tài chính của Constrexim Holdings thể hiện rõ sự dịch chuyển nguồn lực từ các kênh đầu tư an toàn sang tài sản cố định và dự án dở dang. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của doanh nghiệp đã giảm sâu từ 647,1 tỷ đồng xuống chỉ còn 102 tỷ đồng. Để huy động nguồn vốn, công ty đã tiến hành tất toán 400 tỷ đồng tiền gửi tại BIDV và 240 tỷ đồng tại SHB Chi nhánh Thăng Long, hiện chỉ duy trì gần 100 tỷ đồng tại Vietcombank. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng phản ánh khoản thu hồi cho vay và bán lại công cụ nợ đạt hơn 545 tỷ đồng.

Nguồn vốn khổng lồ rút từ hệ thống ngân hàng được doanh nghiệp phân bổ trực tiếp vào khoản mục tài sản dở dang dài hạn. Giá trị khoản mục này đã tăng từ 762,3 tỷ đồng lên 1.024,4 tỷ đồng, chiếm tới 46% tổng quy mô tài sản hợp nhất. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận mức tăng 261,7 tỷ đồng chỉ sau sáu tháng hoạt động, đẩy tổng giá trị khoản mục này lên mức 895 tỷ đồng.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Indochina Sapa hay còn gọi là Bản Mông Resort đóng vai trò là tâm điểm hút vốn khi đóng góp hơn 220 tỷ đồng vào giá trị tăng thêm, tương đương 84% tổng chi phí xây dựng mới phát sinh. Xếp thứ hai về mức độ giải ngân là dự án Constrexim Plaza với 42,1 tỷ đồng. Phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu nghỉ dưỡng Champa Legend Resort & Spa tiếp tục được duy trì ở mức 129 tỷ đồng. Công ty cũng bắt đầu khởi động mảng đầu tư mới khi ghi nhận 428,6 triệu đồng chi phí phát sinh ban đầu tại dự án khu nhà ở Nam Hồng. Đối với dự án này, doanh nghiệp đã nhận 50 tỷ đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phúc Thịnh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thu hẹp đòn bẩy nợ và tái cơ cấu danh mục đầu tư

Về cơ cấu nguồn vốn và hoạt động tài chính, công ty cho thấy xu hướng thu hẹp đòn bẩy nợ và củng cố vốn chủ sở hữu. Hồi tháng 02 năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 789,1 tỷ đồng lên hơn 1.004 tỷ đồng thông qua việc kết chuyển 215 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối. Trong kỳ báo cáo, doanh nghiệp vay mới 228,1 tỷ đồng nhưng chi trả nợ gốc lên tới 374,7 tỷ đồng. Kết quả là dư nợ vay ngắn hạn cuối kỳ giảm từ 246,6 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng và công ty hoàn toàn không ghi nhận nợ vay dài hạn. Dù dòng tiền kinh doanh âm gần 103 tỷ đồng do nộp 76,4 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cùng biến động tăng khoản phải thu và giảm khoản phải trả, lượng tiền mặt và tương đương tiền vẫn tăng nhẹ lên 287,6 tỷ đồng nhờ nguồn thu hồi từ hoạt động đầu tư.

Trên báo cáo tài chính riêng lẻ, danh mục đầu tư vào các công ty con ghi nhận sự sắp xếp lại tỷ trọng. Giá trị khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Indochina giảm từ 232,9 tỷ đồng xuống còn 174,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần ICP lần đầu tiên xuất hiện trong danh mục đầu tư trực tiếp với giá gốc 58,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,95%. ICP là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khách sạn và được hợp nhất với tỷ lệ lợi ích tuyệt đối. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng rót 16,7 tỷ đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản Thăng Long và 3 tỷ đồng vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư C.T.L. Các khoản mục chờ xử lý từ trước vẫn được giữ nguyên, bao gồm 1,8 tỷ đồng đặt cọc mua cổ phần Thủy điện La Ngâu và 104,4 tỷ đồng trích trước giá vốn dự án Trung tâm thương mại dịch vụ D28.

Về kết quả kinh doanh bán niên, Constrexim Holdings mang về 78,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn tăng 49% lên mức 30,1 tỷ đồng nhờ tốc độ giảm của giá vốn nhanh hơn doanh thu. Hoạt động tài chính đóng góp 15,7 tỷ đồng chủ yếu từ tiền lãi gửi ngân hàng, cao hơn rất nhiều so với mức 65 triệu đồng của cùng kỳ. Chung cuộc, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 20,2 tỷ đồng và lãi ròng 18 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 188 đồng. Tính đến cuối quý 2, tổng quy mô tài sản của công ty đạt 2.211 tỷ đồng, giảm 12% so với thời điểm đầu năm do dòng tiền được phân bổ cho các công trình dở dang và thanh toán bớt các khoản nợ vay.