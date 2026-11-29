Cấn trừ 210 tỷ đồng công nợ tăng vốn cho Indochina và đẩy mạnh chi phí tại dự án nghỉ dưỡng Sa Pa

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/11/2026 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam, doanh nghiệp thông qua chủ trương đăng ký mua cổ phần chào bán thêm tại công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Indochina. Lượng cổ phần chào bán là cổ phần phổ thông với mệnh giá và giá chào bán cùng ở mức 10.000 đồng mỗi cổ phần.

Tổng giá trị đăng ký mua đạt 210 tỷ đồng, được thanh toán bằng hình thức cấn trừ trực tiếp với khoản nợ phải thu của Constrexim Holdings đối với Indochina thay cho tiền mặt. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc mua cổ phần, ký biên bản cấn trừ công nợ và hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy đến ngày 17/11/2026, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Indochina đã tăng từ 150 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng thông qua đợt phát hành thêm cổ phần phổ thông. Phần vốn tăng thêm 210 tỷ đồng trùng khớp với tổng giá trị đăng ký mua của công ty mẹ. Nghị quyết của Constrexim Holdings không nêu tỷ lệ sở hữu sau giao dịch, trong khi báo cáo tài chính ghi nhận tính tới cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp này nắm giữ 99,95% vốn tại Indochina với giá trị đầu tư gần 175 tỷ đồng.

Về tình hình công nợ nội bộ, tại thời điểm cuối quý III/2026, Constrexim Holdings ghi nhận khoản phải thu khách hàng là bên liên quan đối với Indochina ở mức 382 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số 396 tỷ đồng phải thu khách hàng là bên liên quan của Constrexim Holdings, đồng thời cao hơn giá trị 210 tỷ đồng dùng để cấn trừ mua cổ phần dù nghị quyết không nêu chi tiết khoản công nợ cụ thể được cấn trừ. Cũng tại thời điểm này, báo cáo tài chính không còn ghi nhận dư nợ phải thu khác, phải trả hay khoản người mua trả tiền trước phát sinh với Indochina, trong khi đầu năm các chỉ tiêu này lần lượt ở mức 4,5 tỷ đồng, 48 triệu đồng và 90 triệu đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Indochina là chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Indochina Sapa (Bản Mòng Resort) tại tỉnh Lào Cai, có quy mô 27,3 ha tọa lạc trên triền núi Hàm Rồng với hơn 1.500 phòng lưu trú. Tính đến cuối quý III/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án này đạt 744 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 434 tỷ đồng đầu năm và chiếm phần lớn trong tổng số 1.009 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Constrexim Holdings, so với mức 634 tỷ đồng vào ngày 1/1/2026.

Ở mảng kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2026 của Constrexim Holdings đạt 11 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 216 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, sự sụt giảm này xuất phát từ việc quý III/2025 ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án, trong khi quý III/2026 không phát sinh nguồn thu tương tự.

Tái cơ cấu danh mục công ty con và chân dung đơn vị vận hành khách sạn ICP

Đáng chú ý trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026, giá gốc khoản đầu tư của Constrexim Holdings vào Công ty cổ phần Đầu tư Indochina giảm từ 233 tỷ đồng xuống còn 175 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần ICP lần đầu xuất hiện trong danh mục đầu tư công ty con với giá gốc 58,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,95%. Hai khoản biến động này bù trừ cho nhau, giữ tổng giá gốc đầu tư vào công ty con của Constrexim Holdings ổn định ở mức 772 tỷ đồng.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty cổ phần ICP được thành lập ngày 24/6/2025, đặt trụ sở tại khách sạn Pao's Sa Pa, tổ 1, phường Cầu Mây, tỉnh Lào Cai. Khách sạn này thuộc danh mục dự án công bố trên trang thông tin điện tử của Constrexim Holdings, trong đó ICP đảm nhiệm vai trò quản lý vận hành khách sạn và được công ty mẹ hợp nhất với tỷ lệ lợi ích 100%.

Công ty cổ phần ICP có vốn điều lệ 50 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Constrexim Holdings nắm 99,95% vốn, Công ty TNHH APAS Hospitality nắm 0,025% và Công ty TNHH CTX số 2 nắm 0,025%. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty là bà Ngô Thị Thu Lý. Pháp nhân này đăng ký hơn 20 ngành nghề kinh doanh, trải rộng từ bán buôn kim loại, vải may mặc, thiết bị điện tử đến xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Về hai cổ đông sáng lập còn lại của ICP, Công ty TNHH APAS Hospitality thành lập từ năm 2009 tại Hà Nội với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản Constrexim. Cập nhật đến năm 2018, chủ sở hữu doanh nghiệp là Constrexim Holdings với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến năm 2019, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần CTX số 3, đồng thời chuyển vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ bà Lâm Ngọc Ly sang bà Ngô Thị Thu Lý. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH APAS Hospitality như hiện tại và chuyển giao chức danh Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Quốc Toản, trước khi ông Lý Quốc Hùng đảm nhiệm vị trí này cho đến nay.

Trong khi đó, Công ty TNHH CTX số 2 có tiền thân là Công ty cổ phần Sàn Bất động sản CTX, thành lập vào tháng 6/2017 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng cùng ba cổ đông sáng lập là Constrexim Holdings nắm 19%, ông Đỗ Quốc Việt nắm 40,5% và ông Phạm Sỹ Tiệp nắm 40,5%. Ngày 21/11/2019, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty TNHH với tên gọi hiện tại, người được ủy quyền đối với tổng số vốn 6 tỷ đồng là ông Phan Minh Tuấn. Từ ngày 26/11/2019, ông Lý Quốc Hùng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của đơn vị này.

Cả Công ty TNHH APAS Hospitality và Công ty TNHH CTX số 2 đều nằm trong danh sách các bên liên quan trên báo cáo tài chính quý III/2026 của Constrexim Holdings. Tính đến ngày 30/9/2026, Constrexim Holdings ghi nhận khoản phải thu khách hàng trị giá 3,4 tỷ đồng đối với APAS Hospitality và khoản phải trả 1,7 tỷ đồng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH CTX số 2.