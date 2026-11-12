Congo: Hơn 11.000 ca mắc Ebola, gần một nửa tử vong

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là đợt dịch có số người tử vong cao nhất trong lịch sử nước này, trong khi xung đột vũ trang và khủng hoảng hệ thống y tế đang cản trở nghiêm trọng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Đợt dịch được công bố hồi tháng 5, là lần bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo và cũng là đợt lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận ở nước này. Chỉ trong 40 ngày kể từ khi triển khai các biện pháp ứng phó, số ca mắc được xác nhận đã vượt 1.000. Trong đợt dịch năm 2018, phải mất khoảng 235 ngày để đạt mốc này.

Tại 2 tỉnh Ituri và Bắc Kivu, bạo lực từ các nhóm vũ trang khiến nhân viên y tế gặp khó khăn khi tiếp cận người bệnh. Tình trạng nợ lương và đình công cũng làm tê liệt một số cơ sở y tế, buộc nhiều điểm sàng lọc tại đường bộ, cảng sông và sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, tin đồn và thông tin sai lệch khiến một bộ phận người dân từ chối xét nghiệm, khám sàng lọc và mai táng an toàn. Một số cơ sở y tế và nhân viên chống dịch còn trở thành mục tiêu tấn công.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tác nhân gây đợt dịch lần này là virus Bundibugyo. Hiện chưa có vắc-xin hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt đối với chủng virus này.

Trên toàn cầu, đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận xảy ra tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, với khoảng 28.000 ca mắc và hơn 11.000 ca tử vong.