Congo ghi nhận hơn 11.000 ca mắc Ebola, gần một nửa số bệnh nhân tử vong

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc Ebola tại tỉnh Ituri (Cộng hòa Dân chủ Congo). Ảnh THX/TTXVN

Đợt dịch được công bố vào tháng 5-2026 là đợt bùng phát Ebola

thứ 17 và cũng là đợt dịch lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại nước này. Số ca mắc được xác nhận đã vượt mốc 1.000 trong vòng 40 ngày kể từ khi nhà chức trách triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đợt dịch năm 2018, phải mất khoảng 235 ngày số ca mắc mới vượt mốc này.

Tại Ituri và Bắc Kivu, hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra đang gia tăng trở lại. Giới chức y tế kêu gọi các bên ngừng giao tranh để nhân viên y tế có thể đến chăm sóc người bệnh.

Giao thông đi lại khó khăn và tình trạng khủng hoảng của hệ thống y tế cũng cản trở công tác chống dịch. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tình trạng nợ lương và các cuộc đình công đã làm tê liệt một số cơ sở y tế. Nhiều điểm sàng lọc dọc các tuyến đường, tại cảng sông và sân bay phải tạm dừng hoạt động.

Bộ Y tế nước này cũng cho biết, tin đồn và thông tin sai lệch khiến một bộ phận người dân nghi ngại các biện pháp chống dịch. Nhiều người từ chối khám sàng lọc hoặc phản đối quy trình mai táng an toàn. Số người đến các cơ sở y tế cũng giảm. Tại một số nơi, tâm lý nghi ngại còn dẫn đến các vụ tấn công nhân viên và cơ sở y tế, buộc nhiều điểm chống dịch phải đóng cửa, kể cả ở Ituri, tâm dịch của cả nước.