CONGB hóa em bé, buitruonglinh hóa xe rác trước concert 'Tinh Hà Say Hi'

Dàn Anh trai gây chú ý với những màn hóa trang độc đáo và hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ trước thềm concert “Tinh Hà Say Hi” tại Hà Nội. Ảnh: DAC

Hai đêm concert Tinh Hà Say Hi diễn ra ngày 14 và 15.11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP. Hà Nội đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trước khi bước lên sân khấu, 24 Anh trai đã có mặt tại Thủ đô để hoàn tất các khâu chuẩn bị, đồng thời tham gia những hoạt động giao lưu với khán giả.

Tại Vincom Mega Mall Smart City, dàn nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, trò chuyện và biểu diễn những ca khúc quen thuộc. Không khí buổi giao lưu trở nên sôi động khi các Anh trai liên tục tương tác, trao quà và chia sẻ những câu chuyện thú vị với người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý lại đến từ những hình ảnh hậu trường buổi tổng duyệt. Thay vì xuất hiện trong trang phục biểu diễn thông thường, nhiều nghệ sĩ lựa chọn những màn hóa thân bất ngờ, mang đậm màu sắc hài hước và thể hiện cá tính riêng.

CODY Nam Võ gây ấn tượng khi hóa thân thành Son Gohan, nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh Dragon Ball. Để tạo hình thêm phần giống nguyên mẫu, nam ca sĩ thậm chí nhuộm tóc vàng ngay trong đêm. Sự đầu tư cho màn hóa trang khiến CODY trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong loạt ảnh được chia sẻ trước concert.

Trong khi đó, CONGB khiến người hâm mộ thích thú với hình tượng em bé nằm trong nôi. Không dừng lại ở việc hóa trang cá nhân, nam ca sĩ còn có màn phối hợp cùng những Anh trai khác khi các thành viên lần lượt nhập vai người thân trong gia đình, tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn tại hậu trường.

Không kém phần sáng tạo, buitruonglinh xuất hiện trong trang phục mô phỏng chiếc xe đổ rác, kèm dòng chữ “Lỗi đừng đổ tại đây”. Tạo hình được nhiều người liên hệ với những tranh luận mà nam ca sĩ gặp phải thời gian gần đây. Thay vì lên tiếng trực tiếp, buitruonglinh lựa chọn cách thể hiện dí dỏm, khiến hình ảnh của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

DANG HONG HAI cũng mang đến một diện mạo khác lạ khi hóa thân thành Tang Diên, nhân vật trong bộ phim Khó Dỗ Dành. Trong khi đó, Xuân Định K.Y lựa chọn trang phục của người thợ điện, góp thêm một hình tượng hài hước vào bầu không khí tổng duyệt.

Những màn hóa trang ngẫu hứng không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy sự gần gũi, tinh thần vui vẻ của các nghệ sĩ trước giờ biểu diễn. Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ có thêm cơ hội khám phá một khía cạnh đời thường, tinh nghịch của các Anh trai bên ngoài sân khấu.

Song song với hoạt động chuẩn bị của nghệ sĩ, các cộng đồng người hâm mộ cũng tích cực triển khai hàng loạt dự án tiếp ứng nhằm chào đón hai đêm concert tại Hà Nội.

Nhiều fanclub đầu tư các khu vực check-in với thiết kế riêng, sử dụng hình ảnh, màu sắc và những chi tiết gắn liền với từng nghệ sĩ. Đây không chỉ là địa điểm để khán giả chụp ảnh lưu niệm mà còn trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu giữa những người có chung sở thích.

Đáng chú ý, cộng đồng người hâm mộ của Ali Hoàng Dương, Vương Bình, buitruonglinh và Xuân Định K.Y chuẩn bị các xe phục vụ đồ ăn, thức uống như một hình thức tiếp sức cho khán giả tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, nhiều vật phẩm như banner, móc khóa, photocard và đồ thủ công cũng được các fandom thiết kế, chuẩn bị để trao tặng hoặc giao lưu trong dịp concert. Mỗi món quà đều mang những dấu ấn riêng, thể hiện tình cảm và sự đầu tư của người hâm mộ dành cho thần tượng.

Ở khu vực tổ chức, các hạng mục sân khấu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đang được hoàn thiện. Hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED được chuẩn bị nhằm phục vụ các tiết mục trình diễn, đồng thời bảo đảm trải nghiệm nghe nhìn cho khán giả trong không gian biểu diễn quy mô lớn.

Sức hút của Tinh Hà Say Hi còn được thể hiện qua việc vé của cả hai đêm diễn Day 3 và Day 4 tại Hà Nội đều đã bán hết. Trước thềm chương trình, hoạt động tìm mua, trao đổi và sang nhượng vé cũng thu hút sự quan tâm trong các cộng đồng người hâm mộ.

Với sự góp mặt của 24 nghệ sĩ, những màn hóa trang thú vị trong buổi tổng duyệt cùng hàng loạt dự án tiếp ứng được chuẩn bị công phu, hai đêm concert Tinh Hà Say Hi ngày 14 và 15.11 được kỳ vọng sẽ mang đến không gian âm nhạc sôi động, đồng thời trở thành dịp hội ngộ đáng nhớ giữa các Anh trai và khán giả Thủ đô.