Công Vinh và Thủy Tiên đã đúng khi lên tiếng chuyện chia tay

Thay vì bỏ qua, Thủy Tiên trực tiếp phản hồi bằng câu nói đầy bất ngờ: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Cách đáp lại nhẹ nhàng nhưng có phần hài hước lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu cuộc hôn nhân của cặp đôi bị đặt dấu hỏi.

Trước Thủy Tiên, Công Vinh cũng từng đối diện với tình huống tương tự. Tháng 6/2024, cựu cầu thủ chia sẻ trên trang cá nhân về việc hai vợ chồng liên tục bị đồn đã đường ai nấy đi. Điều khiến Công Vinh bật cười là những lời đồn trên mạng thậm chí còn khiến bố mẹ hai bên hiểu lầm, gọi điện “giáo huấn” chuyện vợ chồng. Công Vinh khi đó phải giải thích rằng những thông tin được lan truyền trên mạng không đúng với thực tế gia đình.

Tin đồn Thủy Tiên và Công Vinh chia tay một lần nữa xuất hiện khi một khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Ảnh chụp màn hình

Công Vinh từng nói một câu rất đáng chú ý: “Không nói thì bảo im lặng là đồng ý, nói thì bảo càng trình bày tin đồn càng đúng”. Đó chính là nghịch lý mà những người nổi tiếng thường phải đối mặt. Khi im lặng, tin đồn có thể tiếp tục được suy diễn. Khi lên tiếng, chính sự phản hồi của người trong cuộc lại có thể khiến câu chuyện được chú ý nhiều hơn.

Vì vậy, Thủy Tiên lựa chọn cách trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng lần này có lẽ là một cách ứng xử phù hợp. Cô không viết một bài dài để giải thích, không biến câu chuyện gia đình thành cuộc tranh luận trên mạng xã hội và cũng không cố gắng thuyết phục tất cả mọi người về cuộc sống riêng. Chỉ một câu trả lời có phần hài hước cũng đủ thể hiện thái độ của nữ ca sĩ trước một tin đồn đã nhiều lần xuất hiện.

Điều đáng trân trọng ở Công Vinh và Thủy Tiên là cả hai dường như hiểu rằng cuộc sống hôn nhân không thể được quyết định bởi những bình luận trên mạng. Người ngoài có thể nhìn thấy một bức ảnh, một bài đăng hay một khoảnh khắc không xuất hiện cùng nhau rồi đưa ra suy đoán, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cuộc sống gia đình thực sự như thế nào.

Sau nhiều năm bên nhau, Công Vinh và Thủy Tiên cũng đã trải qua đủ những thời điểm được công chúng quan tâm đặc biệt. Có lúc họ chia sẻ nhiều hơn về gia đình, có lúc lại chọn cuộc sống kín tiếng. Chính sự thay đổi đó đôi khi tạo ra khoảng trống để những lời đồn xuất hiện, nhưng không có nghĩa người trong cuộc phải liên tục giải thích để đáp ứng sự tò mò của dư luận.

Thực tế, việc lên tiếng không nhất thiết phải là một lời tuyên bố dài. Đôi khi, một câu trả lời đúng lúc cũng đủ để cho thấy thái độ. Công Vinh từng thẳng thắn khi tin đồn ảnh hưởng đến cả bố mẹ hai bên, còn Thủy Tiên hiện tại chọn cách nhẹ nhàng hơn. Hai cách ứng xử khác nhau nhưng cùng cho thấy một điểm chung: họ không muốn để những câu chuyện trên mạng quyết định cách mình sống.

Sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là cuộc sống thật phía sau những lời đồn. Nếu một gia đình đang bình yên, họ không cần phải liên tục chứng minh điều đó với tất cả mọi người. Và nếu có những vấn đề riêng tư, đó cũng là câu chuyện mà người trong cuộc có quyền lựa chọn cách giải quyết.

Công Vinh và Thủy Tiên đã đúng khi lên tiếng, không phải vì họ cần chứng minh điều gì với dư luận, mà bởi đôi khi sự im lặng cũng cần được phá vỡ đúng lúc. Nhưng sau câu trả lời ấy, điều đáng làm nhất có lẽ vẫn là trở về với cuộc sống của mình, thay vì tiếp tục để một tin đồn trên mạng trở thành câu chuyện lớn hơn chính cuộc hôn nhân của họ.