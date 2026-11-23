Ngày 7/12/2016, Công Vinh đã tuyên bố giải nghệ sau thất bại trước Indonesia ở bán kết AFF Cup. Đó là cuộc chia tay đầy cảm xúc, khi tiền đạo xứ Nghệ bật khóc trước khoảnh khắc khép lại hành trình nhiều năm cống hiến cho bóng đá. Công Vinh đứng trên đỉnh cao, ghi bàn thắng lịch sử giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, nhưng ngày rời sân cỏ lại không phải một buổi lễ vinh danh trọn vẹn như người ta mong đợi.

Sau ngày chia tay, Công Vinh phải đối diện những ý kiến trái chiều, có thể nói làm anh bị tổn thương. Khi một sự nghiệp lẫy lừng không đồng nghĩa với việc anh nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ dư luận. Những tranh luận, bình luận tiêu cực khiến câu chuyện chia tay bóng đá của Công Vinh mang theo tổn thương. Với một cầu thủ dành cả tuổi trẻ cho sân cỏ, điều đau lòng nhất không chỉ là dừng lại, mà còn là cách anh phải đối diện với những đánh giá sau khi đã khép lại hành trình.

Gần 10 năm sau ngày giải nghệ trong nước mắt, Công Vinh đã chọn đi học nghề HLV, cho thấy anh chưa bao giờ buông bỏ tình yêu với môn thể thao này.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua không khiến Công Vinh quay lưng với bóng đá. Anh vẫn dành tình yêu cho môn thể thao từng mang đến vinh quang, nước mắt và cả những nỗi buồn. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã học các khóa đào tạo HLV, nghiêm túc trau dồi kiến thức, thậm chí sang Nhật Bản học tập. Công Vinh chưa xác định rõ tương lai có trở thành HLV hay không, nhưng cách anh tiếp cận con đường mới cho thấy tình yêu dành cho bóng đá.

Ở tuổi 41, Công Vinh sẵn sàng bắt đầu lại từ việc học. Đó là hình ảnh đáng trân trọng của một người từng đứng trên đỉnh cao nhưng không ngại bước vào vai trò mới với tâm thế của một học viên. Anh không cần phải trở lại để chứng minh bản thân là tiền đạo vĩ đại của bóng đá Việt Nam lẫn Đông Nam Á, cũng không cần bóng đá phải trả lại những gì đã qua.

Tất cả cho thấy Công Vinh chưa bao giờ buông bỏ bóng đá dù chia tay sự nghiệp cầu thủ sắp tròn 10 năm. Những tổn thương có thể còn đó, nhưng tình yêu dành cho sân cỏ dường như lớn hơn tất cả. Nếu một ngày anh trở lại với vai trò HLV, đó sẽ là hành trình tiếp nối của một người từng khóc khi rời đi, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn nói lời kết thúc với bóng đá.