Sáng 26/11, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Một trong những phát biểu đáng chú ý tại sự kiện đến từ cựu danh thủ Lê Công Vinh, người từng ba lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Khi được hỏi về ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nam năm nay, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam không ngần ngại lựa chọn Đình Bắc.

Theo Công Vinh, một cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng vàng phải đáp ứng nhiều tiêu chí, từ khả năng cạnh tranh vị trí và đóng góp ở cấp CLB đến thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ.

Cựu danh thủ Lê Công Vinh

"Nếu xét những tiêu chí đó, trong năm vừa qua không có ai vượt qua Đình Bắc cả. Đình Bắc hội tụ tất cả những yếu tố đó", Công Vinh nhận định.

Cựu danh thủ đặc biệt đánh giá cao việc Đình Bắc khi khẳng định được vị trí tại CLB Công an Hà Nội, dù đội bóng sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Ở cấp độ ĐTQG chân sút sinh năm 2004 cũng tạo dấu ấn trong những thành công của U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam.

Năm 2026, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam giành hạng ba giải U23 châu Á, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo 22 tuổi tiếp tục tỏa sáng tại ASEAN Cup 2026, góp công giúp tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Tin tưởng Đình Bắc xứng đáng giành danh hiệu QBV Việt Nam 2026

Ở cấp CLB, Đình Bắc ghi 10 bàn tại V-League 2025/26, góp phần giúp Công an Hà Nội đăng quang. Anh cũng được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Với những thành tích ấy, Công Vinh cho rằng Đình Bắc đang có lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Tuy nhiên, đây là quan điểm cá nhân của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào lá phiếu của giới chuyên môn và truyền thông.

Không chỉ dành sự ủng hộ cho Đình Bắc, Công Vinh còn đánh giá cao tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. Cựu danh thủ người xứ Nghệ tỏ ra vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của ngôi sao trẻ đồng hương cũng như tập thể U17 Việt Nam tại World Cup 2026.

Lê Công Vinh thậm chí đề xuất nên có hình thức ghi nhận dành cho tập thể U17 Việt Nam sau những dấu ấn tại sân chơi thế giới đang diễn ra ở Qatar.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 tiếp tục tôn vinh các cá nhân có đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà. Năm nay, giải thưởng có 14 hạng mục, đáng chú ý là việc bổ sung danh hiệu Fair Play và tăng giá trị tiền thưởng.

Ban tổ chức sẽ tiến hành bình chọn với sự tham gia của các chuyên gia, huấn luyện viên, đại diện các CLB và cơ quan báo chí. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại TPHCM vào tháng 2/2027.