⚽ Đình Bắc sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng

Sáng ngày 26/11, Báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 31 năm 2026, đã công bố danh sách đề cử ở các hạng mục. Trong cuộc đua Quả bóng vàng nam, có tổng cộng 21 cầu thủ được góp mặt.

Đình Bắc đứng trước cơ hội giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

CLB Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League và Siêu Cúp Quốc gia, chiếm số lượng đề cử đông nhất với 7 cầu thủ. CLB Hà Nội và Ninh Bình cùng có 4 đại diện. Các CLB Thể Công Viettel, Công an TP.HCM, Hải Phòng, Nam Định và HAGL cũng có cầu thủ góp mặt.

Đáng chú ý, toàn bộ 21 ứng viên đều là những nhà vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. Trong số này, Nguyễn Đình Bắc sở hữu bảng thành tích cá nhân và tập thể nổi bật sau một năm thi đấu trên nhiều mặt trận.

Tiền đạo sinh năm 2004 cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời giành hai danh hiệu cá nhân là Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải đấu. Ở cấp độ U23, Đình Bắc giành huy chương đồng U23 châu Á 2026 và danh hiệu Vua phá lưới.

Trong màu áo CLB, chân sút trẻ tiếp tục có một mùa giải thành công khi cùng đội bóng vô địch V-League 2025/26, Siêu Cúp Quốc gia 2026. Cá nhân Đình Bắc còn được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, góp mặt trong Đội hình tiêu biểu và ghi 10 bàn thắng tại giải đấu.

⚽ Công Vinh tiết lộ lựa chọn, Patrik Lê Giang cũng đáng chú ý

Một điểm mới đáng chú ý của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là các cầu thủ nhập tịch cũng được đưa vào danh sách đề cử. Điều này giúp cuộc đua năm nay có thêm những gương mặt đáng chú ý, trong đó nổi bật là thủ môn Patrik Lê Giang.

Thủ thành của CLB Công an TP.HCM cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Ở cấp độ CLB, Patrik Lê Giang còn cùng đội bóng Công an TP.HCM đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26.

Một ứng viên khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút của CLB Nam Định cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu, ghi 6 bàn tại V-League 2025/26 và có HCĐ Cúp Quốc gia 2025/26.

Chia sẻ tại lễ công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, cựu tiền đạo Lê Công Vinh, người từng ba lần giành danh hiệu này, đánh giá đây là một năm đặc biệt thành công của bóng đá Việt Nam khi cả các đội tuyển quốc gia lẫn U23 đều đạt được những kết quả tích cực.

Đáng chú ý, khi được hỏi về lựa chọn cá nhân cho danh hiệu Quả bóng vàng nam, Công Vinh không ngần ngại gọi tên Nguyễn Đình Bắc: "Năm nay có nhiều cầu thủ trẻ được đề cử là minh chứng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Có lẽ rất khó bình chọn cho giải thưởng cao nhất. Nhưng cá nhân tôi sẽ bình chọn cho Đình Bắc vì cậu ấy rất xứng đáng sau một mùa cống hiến cho đội tuyển, cho U23 và cho CLB.

Đình Bắc là cầu thủ hiếm hoi mà tôi theo dõi cậu ấy thi đấu gần như không sót một trận đấu nào từ giải hạng Nhất lên V-League, từ màu áo các đội tuyển trẻ đến ĐTQG Việt Nam. Nếu Bắc giành Quả bóng vàng sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ còn lại xem là tấm gương để nỗ lực phấn đấu. Vì khi các bạn cố gắng thì sẽ được ghi nhận, được người hâm mộ đặt niềm tin và đó là đòn bẩy giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai", Lê Công Vinh chia sẻ.

Những nhận xét của cựu tiền đạo ĐT Việt Nam cho thấy sự ghi nhận dành cho hành trình phát triển của Đình Bắc, từ các giải đấu trẻ, sân chơi quốc nội cho đến những dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với hàng loạt danh hiệu tập thể và cá nhân trong năm 2026, chân sút sinh năm 2004 đang có một mùa giải đáng nhớ trong sự nghiệp.

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2027.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử. Những gương mặt triển vọng khác của bóng đá Việt Nam như Khuất Văn Khang, Đinh Quang Kiệt, Cao Văn Bình, Trần Trung Kiên, Ngô Đăng Khoa và tiền đạo trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực (U17 Việt Nam) cũng có tên.

Ở các hạng mục dành cho bóng đá nữ, danh sách đề cử quy tụ nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân, Phạm Thị Hải Yến, bên cạnh những gương mặt mới như K’Thủa, Trần Thị Thu Xuân, Phan Thị Trang, Vũ Thị Hoa và Cù Thị Huỳnh Như.

Đáng chú ý, thủ môn Trần Thị Kim Thanh được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả Bóng Vàng nữ 2026. Trong năm qua, cô góp công giúp đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026, đồng thời cùng CLB nữ TP.HCM tiến vào tứ kết AFC Women's Champions League 2025/26.

Ở đấu trường quốc nội, Kim Thanh giành chức vô địch Giải nữ VĐQG 2026 và Cúp Quốc gia 2026, đồng thời được vinh danh ở cả hai giải đấu với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Nếu chiến thắng, đây sẽ là lần thứ hai trong sự nghiệp Kim Thanh giành Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam.