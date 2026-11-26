Đình Bắc nhận được sự đánh giá cao nhờ những đóng góp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Bên lề buổi họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, sáng 26/11, cựu tiền đạo Lê Công Vinh không giấu sự ấn tượng trước những bước tiến của Nguyễn Đình Bắc trong một năm qua. Theo cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, chân sút sinh năm 2004 sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam năm nay.

Công Vinh cho biết dù đã giải nghệ, anh vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của bóng đá Việt Nam, từ giải hạng Nhất đến V.League và các cấp độ đội tuyển quốc gia. Qua những gì chứng kiến, cựu tiền đạo này dành sự đánh giá cao cho Đình Bắc.

Một trong những yếu tố thuyết phục Công Vinh nằm ở khả năng cạnh tranh vị trí của Đình Bắc tại CLB Công an Hà Nội. Trong đội hình sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, tiền đạo 22 tuổi vẫn thể hiện được năng lực và giành suất đá chính.

Bên cạnh đó, những đóng góp của Đình Bắc trong chiến tích giành hạng ba tại VCK U23 châu Á cũng như thành công ở đội tuyển quốc gia giúp cầu thủ này ghi điểm trong mắt Công Vinh.

Xét tổng thể những gì Đình Bắc thể hiện ở cấp CLB và đội tuyển trong năm qua, Công Vinh cho rằng khó có cầu thủ nào xứng đáng hơn chân sút của CAHN. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân và mỗi người có thể có cách đánh giá khác nhau.

Lê Công Vinh (trái) từng ba lần giành QBV Việt Nam. Ảnh: Hà Khánh.

Từng ba lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007, Công Vinh cũng hiểu những kỳ vọng đặt lên vai cầu thủ sau khi được vinh danh. Theo anh, Quả bóng vàng là danh hiệu mà mọi cầu thủ đều mơ ước.

Tuy nhiên, việc được công nhận là cầu thủ xuất sắc không đồng nghĩa với việc hành trình phấn đấu đã kết thúc. Người chiến thắng cần tiếp tục hoàn thiện bản thân, thi đấu tốt hơn để xứng đáng với sự ghi nhận của giới chuyên môn và người hâm mộ. Công Vinh cho rằng danh hiệu nên trở thành động lực và tiền đề để cầu thủ phát triển, thay vì tạo ra áp lực.

Đình Bắc từng giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025, xếp sau Nguyễn Hoàng Đức. Với những bước tiến trong năm 2026, tiền đạo của CAHN đứng trước cơ hội đổi màu danh hiệu, dù vẫn phải cạnh tranh với nhiều ứng viên chất lượng.