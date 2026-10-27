Công viên Yên Hòa hơn 235 tỷ đồng ở Lào Cai được mở rộng ra sao?

Không gian xanh giữa đô thị

Ghi nhận PV Báo Xây dựng ngày 27/10, Công viên Yên Hòa nằm tại khu vực trung tâm, tiếp giáp hồ Yên Hòa và dọc theo Đại lộ Nguyễn Thái Học, công viên sở hữu lợi thế về cảnh quan, kết nối giao thông và khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa, cộng đồng.

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 235 tỷ đồng, dự án mở rộng Công viên Yên Hòa không chỉ gia tăng diện tích cây xanh, mặt nước mà còn hướng tới hình thành không gian văn hóa, thể thao, vui chơi cộng đồng.

Đặc biệt, khu vực này còn gắn với không gian trang trọng của Khu di tích lịch sử mộ Nguyễn Thái Học, tạo nên sự kết nối giữa cảnh quan đô thị với giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, những công viên, quảng trường và không gian công cộng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường sống trong lành, cân bằng giữa phát triển hạ tầng và nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân.

Theo phương án được công bố, dự án mở rộng Công viên Yên Hòa tại tổ dân phố Nguyễn Thái Học 2 đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và quy hoạch tổng mặt bằng.

Quy mô không gian công viên dự kiến tăng từ 8,5ha lên 17,5ha, trong đó phần diện tích quy hoạch mở rộng mới là 2,58ha. Tổng mức đầu tư khoảng 235 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2028.

Việc mở rộng công viên được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển không gian công cộng, cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai kỳ vọng: "Sau khi được mở rộng, công viên sẽ có thêm nhiều không gian xanh, đường dạo bộ và khu vui chơi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của cộng đồng.

Việc bố trí bãi đỗ xe và tổ chức lại giao thông cũng được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng đỗ xe tùy tiện, tạo thuận lợi cho người dân khi đến công viên.

Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai, công viên có thêm cây xanh, cảnh quan đẹp và các khu vực tập thể dục, vui chơi cho người già, trẻ nhỏ. Nếu hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe được sắp xếp hợp lý thì khu vực này sẽ thông thoáng, sạch đẹp hơn, người dân cũng có thêm không gian sinh hoạt chung".

Từ công viên đến không gian đa chức năng

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng tổ chức không gian theo hướng đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa cây xanh, mặt nước, quảng trường, thể thao và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy hoạch, quảng trường chính và sân nhạc nước nghệ thuật có diện tích hơn 3.700m², bố trí gần Đại lộ Nguyễn Thái Học. Đây sẽ là không gian dành cho các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện cộng đồng, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan khi kết hợp hệ thống phun nước nghệ thuật.

Cùng với đó, khu thể thao ngoài trời được bố trí gần khu di tích lịch sử, dự kiến có sân cầu lông và các thiết bị tập luyện công cộng. Khi được đầu tư đồng bộ, khu vực này có thể trở thành điểm đến thường xuyên của người dân, từ người cao tuổi tập thể dục buổi sáng đến thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao.

Hệ thống vườn hoa, thảm cỏ, chòi nghỉ và đường dạo bộ cũng được chú trọng, các loại cây bóng mát như lộc vừng, bàng Đài Loan, Osaka được định hướng đưa vào cảnh quan, góp phần tạo bóng mát, tăng diện tích xanh và cải thiện vi khí hậu.

Những lối đi bộ uốn lượn, khu vực nghỉ chân và không gian mở sẽ tạo điều kiện để người dân tận hưởng cảnh quan hồ Yên Hòa trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo quy hoạch, quảng trường chính và sân nhạc nước nghệ thuật có diện tích hơn 3.700m², bố trí gần Đại lộ Nguyễn Thái Học.

Nếu được triển khai đúng định hướng, công viên không chỉ là nơi dạo bộ, thư giãn mà còn có thể trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt chung của nhiều thế hệ.

Bên cạnh cảnh quan, dự án đặt ra yêu cầu tổ chức lại hạ tầng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và cải thiện khả năng kết nối giao thông.

Theo phương án được giới thiệu, bến xe khách và trung tâm đăng kiểm sẽ được di dời để dành không gian cho các hạng mục cây xanh, công trình công cộng và bãi đỗ xe có diện tích gần 2.000m².

Tuyến đường quy hoạch QH01, rộng 14m, dự kiến được mở mới để kết nối Đại lộ Nguyễn Thái Học với đường Lý Đạo Thành. Tuyến đường này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội khu, tăng khả năng tiếp cận công viên và hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy.

Hệ thống điện, chiếu sáng, cấp thoát nước và viễn thông cũng được định hướng đầu tư đồng bộ, trong đó có giải pháp hạ ngầm kỹ thuật và sử dụng đèn LED nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao mỹ quan đô thị.

Khi hoàn thành, Công viên Yên Hòa được kỳ vọng trở thành điểm nhấn xanh của phường Yên Bái, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo thêm sức hút cho khu vực trung tâm.

Từ những hàng cây tỏa bóng, đường dạo ven hồ đến quảng trường sinh hoạt cộng đồng, giá trị của dự án sẽ được thể hiện rõ nhất khi không gian ấy thực sự gần gũi, thân thiện và được người dân sử dụng mỗi ngày.

Sáng 27/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là di dời Bến xe Yên Bái và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái.

Quỹ đất sau di dời sẽ được dành để phát triển không gian công cộng và bố trí bãi đỗ xe có diện tích gần 2.000m², phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan khu vực Công viên Yên Hòa.

Di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái, nơi ghi dấu phong trào cách mạng cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ) được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 5/3/1990 theo Quyết định số 117/ VH-QĐ đúng dịp kỷ niệm 60 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa (rộng 30ha), bên cạnh đại lộ mang tên nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, được xây dựng từ năm 2001 là nơi an nghỉ, ghi dấu tinh thần anh dũng quyết hy sinh cho phong trào cách mạng của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ những năm đầu thế kỷ XX.

Hà Thắng